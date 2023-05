Badesaison 2023 Saisonstart fällt ins Wasser: Badibetreiber lassen sich nicht demoralisieren Am kommenden Wochenende wird die Freibadsaison 2023 im Fricktal eingeläutet. Das Wetter dürfte laut Wetterbericht so gar nicht mitspielen, wobei die Betreiber trotzdem guten Mutes sind. Verschiedene Neuheiten machen trotz Regen Lust auf die Badi.

Lukas Hochreuter wird den Chelati-Standort im Schwimmbad Laufenburg betreiben. «Wir können den Besuchern bei jedem Wetter eine gute Zeit garantieren», wirbt er. Bild: Moritz Essling

Schwimmbadwetter kann man bei der momentanen meteorologischen Lage beim besten Willen nicht erkennen. Dies sehr zum Leidwesen der verschiedenen Freibäder, die am zweiten Mai-Wochenende die Saison eröffnen. Doch verzagen gibt es in den Badis der Region nicht.

Rhein in Rheinfelden hat erst

Das Vitamare in Frick gehört nicht zu den Betrieben, die am Wochenende ihre Tore und Becken öffnen. Vielmehr stehen diese schon seit dem 1. Mai weit offen – die Besuchszahlen fallen allerdings wetterbedingt eher bescheiden aus. Draussen würden hauptsächlich Sportschwimmer ihre Bahnen ziehen, zudem gibt es ja auch noch das Hallenbad des Freizeitzentrums, das auch bei schlechtem Wetter Badespass garantiert. Doch abseits davon gelte es zu warten und auf besseres Wetter zu hoffen, ab Samstag mit mehr Konkurrenz im Fricktal.

Dann startet nämlich auch das Strandbad der KuBa Rheinfelden wieder ins Sommergeschäft. Ab 9.30 Uhr könnte man sich bei gutem Wetter wieder auf den ausgedehnten Rasenflächen sonnen, vom Sprungturm in den Rhein tauchen und die Kinder und Junggebliebenen die beiden Rutschen nutzen. Nur: Sonnen dürfte unmöglich werden, im Rhein baden bei 12,9 Grad Celsius Wassertemperatur wirklich nur etwas für Hartgesottene. Daher rechnet auch Geschäftsführer Willy Vogt nicht mit dem grossen Andrang, stattdessen erwartet man in Rheinfelden die Sportschwimmer, die erfahrungsgemäss wetterunabhängig täglich ins Becken springen.

Chelati führt neu das Badibistro in Laufenburg

Auch in Laufenburg gibt es warme Duschen und Ausblick auf den Rhein. Einen Wechsel gibt es in der Gastronomie: Diese wird fortan von den Betreibern der Gipf-Oberfricker Gelateria Chelati geführt. Während Chef Federico Hochreuter weiterhin den Hauptstandort bewirtschaften wird, ist sein Sohn Lukas ab Samstag grösstenteils in Eigenregie für das Badibistro zuständig. Mit überdachten Plätzen und einem breiten Sortiment verwöhne man die Gäste völlig unabhängig von Wetter und Badibetrieb, sagt Lukas Hochreuter. Abgesehen von kleineren Vorbereitungen sind die Betreiber bereit für die Eröffnung.

Vom Schwimmbad aus sei man ebenso bereit für das Wochenende, sagt Christian Klaubert, Leiter des Departements für Bau, Planung und Umwelt. Wettermässig liesse sich nun einmal nicht viel machen, man sei aber guten Mutes. Auch in Laufenburg habe man Stammgäste, im Vorfeld seien bereits einige Saisonkarten gelöst worden.

Möhliner Kontrast zwischen Alt und Jung

Das Schwimmbad Bachtalen in Möhlin reiht sich ebenso in die Eröffnungen dieses Wochenende ein, den Ablauf des ersten Tages könne er sich schon gut vorstellen, erzählt Leiter Patrick Peter. Die Stammgäste würden wohl wie jedes Jahr ihre Schliessfächer beziehen und die Liegestühle schon einmal in Position bringen. Diese Besuchergruppe setzte sich hauptsächlich aus älteren Menschen zusammen, die dann auch jeden Tag kämen.

Von den jungen Leuten wünsche er sich dagegen mehr Anstand, erklärt Peter weiter. Vor allem die «vulgäre Sprache» einiger Jugendlichen sei störend, zudem sei in den letzten Jahren vermehrt gegen Hausregeln verstossen worden. Diese Saison werde härter durchgegriffen, sagt er.

Die Saisoneröffnung der regionalen Strandbäder wird also von Sportschwimmern, Dauergästen und neuen gastronomischen Möglichkeiten dominiert. Ach ja, und höchstwahrscheinlich vom Wasser von oben, was der Motivation der Betreiber allerdings keinen Abbruch tut. Übrigens: Den ausführlichen Guide zu den Aargauer Schwimmbädern findet sich hier.