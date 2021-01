Fragen und Antworten Sie wollen sich im Fricktal gegen Covid-19 impfen lassen? So kommen Sie zu einem Termin Ab Februar können sich die Fricktaler in der Region impfen lassen. Wie komme ich zu einem Termin? Wann muss ich vor Ort sein? Die AZ hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

In Laufenburg befindet sich das Impfzentrum in der Stadthalle, in Rheinfelden im Bahnhofsaal.

Nadine Böni

Ab Februar können sich Fricktalerinnen und Fricktaler in der Region impfen lassen: Die Impfzentren in Rheinfelden und Laufenburg nehmen voraussichtlich am 8. beziehungsweise am 22. Februar ihren Betrieb auf.

Die Impftermine vergibt auch für die Impfzentren in Laufenburg und Rheinfelden der Kanton. Sobald die Starttermine der beiden Fricktaler Impfzentren definitiv sind, kann ein Termin online oder in einer Apotheke gebucht werden. Bei der Registrierung kann man dann das bevorzugte Impfzentrum angeben. Es können auch mehrere Zentren gleichzeitig ausgewählt werden. Dann erhält man den ersten freien Termin an einem dieser Zentren.

Nein, die Terminvergabe erfolgt automatisch; die Angabe von eigenen Terminwünschen ist nicht möglich.

Am Check-in-Schalter in der Stadthalle Laufenburg oder im Bahnhofsaal Rheinfelden wird der Impftermin überprüft und ein allfälliges ärztliches Attest entgegengenommen (bei Hochrisikopersonen, die unter 75 Jahre alt sind). «Danach wartet man in der Wartezone auf die nächste freiwerdende Impfkoje, zu der man vom dort tätigen Fachpersonal aufgerufen wird», erklärt Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal. Nach der Impfung empfiehlt es sich, 15 Minuten in der eigens dafür eingerichteten Zone zu warten, um ein allfälliges Auftreten von frühen Impfreaktionen zu beobachten, bevor man wieder nach Hause geht.

Bei einer Impfreaktion während der Wartezeit kann man sich an das medizinische Fachpersonal vor Ort wenden (Sanitätszelt oder Sanitätsraum). «Danach ist der Hausarzt der primäre Ansprechpartner für Impfreaktionen», so Crespo.

Nein, sagt Crespo, «Walk-ins» würden nicht geimpft.

Das GZF bittet die Impfwilligen, möglichst «punktgenau» ‒ also weder zu spät noch zu früh ‒ zu erscheinen. «Der Eintritt erfolgt frühestens 15 Minuten vor dem Impftermin», sagt Crespo. Einen allgemeinen Warte- und Aufenthaltsbereiche im Innenbereich der Impfzentren gibt es nicht. Ebenso wenig eine Garderobe; Jacken, Taschen und Schirme müssen stets mit sich getragen werden. In den Impfzentren herrscht Maskenpflicht; Foto- und Videoaufnahmen sind verboten.