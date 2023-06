Foodwaste Kiloweise Essen landet jedes Jahr im Abfall – zwei Aargauer Gemeinden sagen dem «Foodwaste» jetzt den Kampf an Die Fricktaler Gemeinden Wallbach und Rheinfelden untersuchen gemeinsam Lebensmittelverluste: Die Bevölkerung misst das sogenannte «Foodwaste» in ihren Haushalten während sieben Tagen. Daraus werden schliesslich Ideen für die Reduktion von «Foodwaste» entwickelt und in einem Leitfaden festgehalten.

90 Kilogramm pro Person – so viel Essen landet im Durchschnitt jährlich bei uns zu Hause im Abfall. Privathaushalte verursachen 38 Prozent der Umweltbelastung durch ihr «Foodwaste». Solche Lebensmittelverluste sind einerseits ein enormer Ressourcenverschleiss, wie auch eine Belastung für die Umwelt und das Klima. Andererseits leidet auch das Haushaltskässeli, da viel Geld für nicht verzehrtes Essen ausgegeben wird. Umgerechnet gehen so in der Schweiz pro Person und Jahr 620 Franken verloren für Lebensmittel.

90 Kilogramm Essen wirft jede Person in der Schweiz in den Abfall – jedes Jahr. Symbolbild: Andreypopov / iStockphoto

Die beiden Fricktaler Gemeinden Wallbach und Rheinfelden sagen dem «Foodwaste» nun den Kampf an. Ihre Einwohnerinnen und Einwohner sind im Rahmen des Projekts «Aufgabeln!» eingeladen, «Foodwaste» in ihren Haushalten zu messen und gemeinsam Lösungen zur Reduktion dieser Abfälle zu diskutieren. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons hervor.

Das Projekt läuft vom 28. August bis zum 10. September, die Anmeldung ist ab sofort bis zum 15. August möglich. Alles, was es für eine Teilnahme braucht: eine funktionierende Küchenwaage, kein Fachwissen, nur Interesse; ein Onlinetool – auf Anfrage auch ein analoges Tool – zur Dateneingabe wird zur Verfügung gestellt und die Handhabung erklärt.

Während sieben Tagen wird alles gemessen

Das Projekt will sich mit verschiedenen Fragen beschäftigen: Weshalb werfen wir unser Essen weg? Gehen wir unterschiedlich mit dem Thema «Foodwaste» um, wenn wir in einer ländlichen oder städtischen Gemeinde wohnen? Welche Mengen an «Foodwaste» fallen in Wallbach und Rheinfelden an?

Das Projekt wurde von der kantonalen Fachstelle Nachhaltigkeit des Departements Bau, Verkehr und Umwelt gemeinsam mit dem Aarauer Start-up Catta lanciert. Das Pilotprojekt startet erstmals in Wallbach und Rheinfelden und soll später nach Möglichkeit in weiteren Regionen weitergeführt werden.

Während der Projektdauer messen sie die einzelnen Lebensmittel und geben für jedes Lebensmittel die Grammangaben in das Onlinetool ein. Gemessen wird an sieben Tagen zwischen dem 28. August und dem 10. September. Die so gesammelten Werte können spätestens nach der Messperiode in anonymisierter Form im Schlussbericht öffentlich eingesehen werden.

Gemeinsam mit allen Teilnehmenden diskutieren die Gemeinden und das Projektteam im Anschluss an die Messaktion die Resultate und Erfahrungen. Daraus werden schliesslich Ideen für die Reduktion von «Foodwaste» entwickelt und in einem Leitfaden festgehalten. Dieser Leitfaden wird den Projektteilnehmenden nach Projektende zugestellt.