Dennoch geht es in der Sendung auch um spontane Momente, um Emotionen und was Dahinden bei der Flossfahrt durchmacht und dabei fühlt. Der Zuschauer soll möglichst in die Welt der Flösserei des 16. Jahrhunderts eintauchen. «Dazu gehört auch, dass Sabine am Ruder ist und sich verausgabt. So können wir dem Zuschauer vermitteln, dass die Flossfahrerei ein Knochenjob war», sagt Bucher und schiebt nach: «Wir zeigen auch, wenn bei Sabine etwas schiefläuft. Zum Beispiel, wenn sie vom Floss ins Wasser gestürzt wäre.»