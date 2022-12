Finanzielle Unterstützung Gegen Altersarmut und für mittellose Alleinerziehende: Diese Fricktaler Stiftungen helfen Bedürftigen Das Stiftungswesen im Fricktal ist breit aufgestellt. Auch 2022 kamen Dutzende Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende oder Seniorinnen und Senioren in den Genuss einer finanziellen Unterstützung einer Stiftung. Die AZ stellt drei von ihnen vor.

Stalder-Paulis-Pauli Stiftung mit Sitz in Frick ist nur eine Stiftung, die sich gegen Altersarmut einsetzt. Keystone

Sie helfen mittellosen alleinerziehenden Müttern und Vätern oder Seniorinnen und Senioren in Altersarmut – das Stiftungswesen des Kantons ist breit aufgestellt. So zählt das entsprechende Verzeichnis des Departments für Gesundheit und Soziales – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – deren 113 Einträge. Zwölf davon haben ihren Sitz im Fricktal.

Eine davon ist die Stalder-Paulis-Pauli-Stiftung mit Sitz in Frick. Errichtet hat sie Paul Schuhmacher durch öffentliche letztwillige Verfügung. Jahrelang führte Schuhmacher einen Kolonialwarenladen an der Bahnhofstrasse. Zuletzt wohnte er im Fricker Altersheim. 1988, am Tag seines 90. Geburtstages, starb Schuhmacher.

15'000 bis 20'000 Franken pro Jahr

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Lebenssituation von Bedürftigen, die in Gipf-Oberfrick, Oeschgen und Sulz wohnen, durch Zuwendungen zu erleichtern. Mit der Errichtung der Stiftung belief sich deren Vermögen auf rund 450'000 Franken. Zu Beginn konnten die Leistungen aus der Stiftung durch Zinsertrag finanziert werden. Urs Treier vom Stiftungsrat sagt:

«Dies war jedoch nun seit vielen Jahren nicht mehr der Fall, sodass sich das Stiftungsvermögen stetig verringert.»

Geholfen wird in erster Linie Seniorinnen und Senioren, die über kein Vermögen und ein kleines Einkommen verfügen. «Jährlich werden rund 15'000 bis 20'000 Franken ausgerichtet», sagt Treier. Eine genaue Zahl zu nennen, wie viele Personen jährlich unterstützt würden, sei schwierig, da es sich «um sehr viele» handelt.

Finanzielle Beiträge gibt es etwa an die Seniorenausflüge und -weihnachtsfeiern in Oeschgen, Gipf-Oberfrick sowie dem Laufenburger Ortsteil Sulz sowie jährliche Beiträge im Rahmen von 200 bis 3000 Franken an private Gesuchstellende.

500 Franken pro Kind und Jahr

Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren mit Wohnsitz im Fricktal gewährt die Häseli-Stiftung mit Sitz in Zeiningen finanzielle Beträge bis zu 500 Franken pro Jahr und Kind. Voraussetzung ist zudem, dass die Empfängerin oder der Empfänger der römisch-katholischen Konfession angehören.

Gegründet hat die Stiftung vor rund 90 Jahren Pfarrer Häseli aus Frick. «Kerngedanke der Stiftung war durch diese Jugendlichen, die später etwa in der Seelsorge tätig sein wollten, ein Studium zu finanzieren», sagt Stiftungsrat Pius Kalt. Natürlich sei man von diesem Kerngedanken ein wenig abgerückt. Kalt sagt:

«Beiträge gibt es beispielsweise fürs Skilager, ein Bett oder Lernpult oder für den Zahnarzt.»

Der Kontakt von Bedürftigen zur Stiftung werde zumeist durch die Sozialinstitutionen hergestellt.

Einen «Startbatzen» für Jugendliche und junge Erwachsene aus Oberhof – in Höhe von 1000 Franken – und Wölflinswil – in Höhe von 500 Franken – sieht die Treier-Stiftung vor. Voraussetzung, um in den Genuss der Treier-Schenkung zu kommen, ist in Wölflinswil eine abgeschlossene Lehre oder das erworbene Maturitätszeugnis. In Oberhof kommt die Absolvierung der landwirtschaftlichen Schule oder eine zur Berufslehre gleichwertige Ausbildung hinzu. 2022 gab es in Oberhof 10 und in Wölflinswil 14 Anträge auf eine Treier-Schenkung.