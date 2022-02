Finanzen Trotz Trend zur bargeldlosen Gesellschaft: Noch ist die Zahl der Bancomaten im Fricktal stabil Obwohl die Menschen vermehrt mit Karte oder elektronisch bezahlen, gibt es im Fricktal immer noch in 19 von 32 Gemeinden mindestens einen Bancomaten. Einige Banken wollen trotzdem davon absehen, diesen Service abzubauen – andere machen sich dazu sehr wohl Gedanken. Und eine Bank will im Fricktal Center A3 einen neuen Automatencontainer aufstellen.

Credit Suisse betreibt bei der Filiale an der Fricker Hauptstrasse zwei Bancomaten. Dennis Kalt/ «Aargauer Zeitung»

Schweizweit sinkt die Anzahl der Bargeldbezüge und -einzahlungen an Geldautomaten. So mancherorts rechnet sich der Automatenbetrieb für die Banken nicht mehr. Ein Fricktaler Beispiel von vor rund einem Jahr ist der Rückbau des Zeiher Bancomaten durch die Raiffeisenbank Frick-Mettauertal. Die Bankleitung bezifferte den jährlichen Betriebsverlust mit rund 20'000 Franken.

Sank bereits schon vor der Pandemie zwischen 2015 und 2019 die Zahl der Transaktionen an Geldautomaten schweizweit von Jahr zu Jahr um rund 4,5 Prozent, fungierten Hygienebedenken während der Pandemie samt der Aufforderung des Detailhandels, möglichst kontaktlos zu bezahlen, als Trendkatalysator.

BLKB will mit Bancomaten in Frick aufrüsten

Gegen den Trend des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zeigt sich die Zahl der Bancomaten-Standorte im Fricktal stabil. 46 Standorte erhob die AZ im November 2018. Etwas mehr als drei Jahre später ist deren Anzahl unverändert. So gab es neben Schliessungen von Bancomaten eben auch neue.

In Rheinfelden etwa mit der Valiant-Bank, die im Salmenpark im September 2019 eine Geschäftsstelle eröffnete oder mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), die im ehemaligen Coop-Gebäude gleich vier Geräte betreibt.

Gemäss BLKB-Sprecher Marius Maissen wird im A3-Center in Frick ab April ausserdem ein Automatencontainer aufgestellt. Dieser soll bis zur Fertigstellung der neuen Niederlassung im ehemaligen Polizeigebäude betrieben werden. Für die neue BLKB-Filiale in Frick sind gleich zwei Auszahler für Noten sowie ein Münz- und Noteneinzahler geplant.

Transaktionen mit Euro haben sich halbiert

Aktuell gib es in 19 der 32 Fricktaler Gemeinden mindestens einen Bancomaten. Spitzenreiter ist Raiffeisen mit 21 Standorten. Die Raiffeisenbank Wegenstettertal etwa betreibt zwei 24-Stunden-Bancomaten; einen am Hauptsitz in Zeiningen, den anderen am Standort in Wegenstetten.

Gemäss Bankleiter Markus Haefliger seien die Transaktionen mit Schweizer Franken von 2019 bis 2021 um rund 30 Prozent zurückgegangen, jene mit Euro gar um knapp 50 Prozent. Er betont aber:

«Als Genossenschaft sind wir nicht auf maximale Gewinne ausgerichtet. Wir sehen dieses Angebot daher als Service public.»

So sehe man denn auch derzeit keinen Bedarf, das bestehende Angebot zu verkleinern oder auszubauen. «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass unsere Kundinnen und Kunden jederzeit im ganzen Tal die Möglichkeit haben, einen Geldbezug zu tätigen», sagt Haefliger.

Mit fünf Bancomatstandorten liegt die Aargauer Kantonalbank (AKB) hinter der Post mit sechs Standorten auf Platz 3 im Fricktaler Ranking. AKB-Sprecherin Christine Honegger sagt:

«Die Anzahl der Bargeldbezüge hat 2021 gegenüber 2020 mit zwei Prozent nur leicht wieder zugenommen. Gegenüber 2019 beträgt die Abnahme über 22 Prozent.»

Gleichzeitig haben die Zahlungen per Karte der AKB-Kundinnen und -Kunden über die letzten drei Jahre um 40 Prozent zugenommen. Es sei davon auszugehen, dass Bargeldzahlungen weiter zurückgehen würden, so Honegger. «Mit Corona haben viele die Vorteile vom bargeldlosen Zahlen entdeckt.»

Einnahmen resultieren von Fremdbankkunden

Die AKB-Einnahmen aus dem Bancomatgeschäft resultieren aus Bargeldbezügen von Fremdbankkunden. «Für jeden Bargeldbezug eines Fremdbankkunden erhält die sogenannte Standortbank zwei Franken», sagt Honegger.

In Bezug auf die Anzahl Bargeldbezüge und den damit verbundenen Einfluss auf den Betrieb von Bancomaten sei die Entwicklung zu beobachten. «Auswirkungen auf die Anzahl Bancomaten können in Einzelfällen möglich sein», so Honegger.