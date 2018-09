Interessiert klettern die kleineren Kinder in die Fahrzeuge der Feuerwehr Oberes Fricktal mit den Verbandsgemeinden Bözen, Elfingen, Effingen, Hornussen und Zeihen. Sanitäter stellen ihre Aufgaben vor, Kameraden informieren über die Fahrzeuge und die Ausrüstung. Feuerwehrmann Andi Schär präsentiert die neuen, tragbaren Atemlufttanks mit Masken. Die Masken müssen am Kopf festgeschnallt werden, da im Inneren ein Überdruck herrscht, damit keine Flammen eindringen können, erklärt er. Die Luft reicht für einen zwanzigminütigen Einsatz. Die Masken wollen die Kinder natürlich auch einmal anziehen.

Der Helikopter als Highlight

Ein Bub sitzt hinter dem Lenkrad des Tanklöschfahrzeugs. Das Highlight sei aber der Rega-Helikopter, meint der Familienvater aus Zeihen. Besonders für Kinder wird viel Abwechslung geboten mit Vorführungen und Spielangeboten, bei denen oftmals mit Wasser gespritzt werden darf. Eine Frau aus Bözen erklärt, dass ihr Ehemann in der Feuerwehr aktiv ist und so die Kinder sehen können, was der Vater macht, wenn er weg muss. Besonders der Rega-Helikopter kam bei ihren Kindern gut an. Sie verweist auf ihr im Kinderwagen schlafendes jüngstes Kind und sagt: «Jetzt ist er fertig.»