Das im Frühjahr 2018 gestartete Gemeinschaftsprojekt «Rheinfelden Solar» der Stadt Rheinfelden und der AEW Energie AG feiert einen ersten Erfolg: Dank dem Engagement der Bevölkerung in und um Rheinfelden wurde die Finanzierungsgrenze von 75 Prozent bereits Mitte September erreicht. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Doch der Start sei zunächst verhalten gelaufen. So liessen sich nur wenige überzeugen, sich an der Solaranlage zu beteiligen. «Öffentliche Infoveranstaltungen der Stadt Rheinfelden haben jedoch viel Transparenz und Goodwill geschaffen und so konnten mittlerweile viele Interessierte für das Projekt gewonnen werden», schreibt die AEW.

Damit könne nun die erste Solarstrom-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrmagazins gebaut werden. Es handelt sich dabei um eine stattliche Anlage mit einer Leistung von 179 Kilowatt in der Spitze. Damit können rund 40 Haushalte mit Solarstrom versorgt werden. Die Inbetriebnahme ist auf Ende Jahr geplant, so die AEW.

560 Franken pro Modul

Wer sich für Strom aus erneuerbaren Energiequellen einsetzen möchte, selbst aber keine Solaranlage bauen kann, kann sich bei Rheinfelden Solar mit 560 Franken pro Modul beteiligen und einen Beitrag zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien leisten. Im Schnitt haben die Käufer fünf bis sechs Module erworben. Wer ein Modul kauft, hat für die kommenden 20 Jahre eine Gutschrift von 240 Kilowattstunden auf sicher, heisst es in der Mitteilung.