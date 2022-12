Feiern im Ausland Weihnachten bei 30 Grad? So verbringen die Fricktaler Weltumsegler im Südpazifik die Festtage Aktuell ist es in Tahiti rund 30 Grad Celsius. Kommt da Weihnachtsstimmung auf? Nur bedingt, sagen Pia Koch und Köbi Brem. Die beiden Fricktaler segeln seit viereinhalb Jahren rund um die Welt. An Weihnachten werden sie gut essen – und mit der Familie per Video konferieren. Ihr Weihnachtswunsch: «Dass wieder Vernunft eintritt auf der Welt.»

Köbi Brem und Pia Koch umsegeln seit viereinhalb Jahren die Welt. Aktuell sind sie auf Französisch-Polynesien. zvg

Ihre Welt ist seit Mitte 2018 das Meer: Köbi Brem (62) und Pia Koch (65) haben vor viereinhalb Jahren ihren festen Wohnsitz in Wölflinswil aufgegeben und segeln seither auf der Segelyacht «Lupina» rund um die Welt. Seit Januar 2022 sind sie in Französisch-Polynesien im Südpazifik.

Das Land besteht aus einer Ansammlung von kleineren Inseln und Atollen. Die bekannteste Insel ist Tahiti. Aktuell steigen in Tahiti die Temperaturen auf rund 30 Grad an – nicht gerade Temperaturen, die Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.

«Wir sind gedanklich noch weit weg von Weihnachten», sagt denn auch der ehemalige Gemeindeammann von Wölflinswil. Die sommerlichen Temperaturen würden keine Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Ganz auf Weihnachten verzichten werden die beiden Weltumsegler aber dennoch nicht:

«Wir werden sicher spontan mit Segelfreunden, die wir hier wieder getroffen haben, ein mehrgängiges festliches Abendessen geniessen.»

In den letzten Jahren haben die beiden Weihnachten allerdings nicht wirklich zelebriert, wie sie sagen. «Weihnachten haben wir immer im Familienkreis gefeiert. Diese fehlt uns nun.» Bei ihrem letzten Besuch in der Schweiz haben sie aber von den Kindern Geschenke erhalten. «Diese werden wir an Weihnachten auspacken.»

Verbindung per Video

Und natürlich wird auch die Familie an Weihnachten dabei sein – zumindest elektronisch. «Wir werden uns über elektronische Kommunikationskanäle kontaktieren», sagt Brem und ergänzt: «Mit den Grosskindern werden wir sicher eine Videoverbindung herstellen.»

Die Segelyacht «Lupina» ist seit 2018 das Zuhause von Pia Koch und Köbi Brem. zvg/Fricktal

Ob es in Französisch-Polynesien spezielle Weihnachtsbräuche gibt, wissen Brem und Koch noch nicht. «Da sind wir selber gespannt darauf», sagt Brem. Noch wenige Tage vor Weihnachten entdeckten sie jedenfalls weder Weihnachtsdekorationen in den Ortschaften noch spürten sie in den Läden etwas von Weihnachten. «Da war gar nichts.»

Das Land ist heute mehrheitlich christlich geprägt. Dass sich Katholiken und Protestanten anteilsmässig in etwa die Waage halten, liegt an der Missionsgeschichte: Sowohl Briten wie Franzosen missionierten im 19. Jahrhundert auf Französisch-Polynesien. Gleichzeitig sind aber auch Elemente der früheren Kulte erhalten geblieben.

Corona ist weit weg

Kein Thema mehr ist auch auf den Inseln in Französisch-Polynesien Corona. «Dieses Thema scheint hier Geschichte zu sein», sagt Brem. Es gebe keine Einschränkungen mehr und von Erkrankungen höre man ebenfalls nichts mehr.

Für Weihnachten wünschen sich Köbi Brem und Pia Koch vor allem eines: «Dass wieder Vernunft eintritt auf der Welt, die sinnlosen Kriege beigelegt werden und die Massenhysterien aufhören.» Wie ein solch normales Leben aussehen könnte, «dürfen wir bei den wunderbaren Menschen in Französisch-Polynesien erleben».

Ihr Wunsch an die AZ-Leserinnen und -Leser:

«Wir wünschen allen unbeschwerte Festtage und für das neue Jahr die Motivation und den Mut, das zu geniessen, was man hat, und nicht dem nachzutrauern, das man nicht hat.»