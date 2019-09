Die Ausgangslage für die Nationalratswahlen ist bei der FDP spannend. Die Partei hält aktuell drei Nationalratssitze. Am 20. Oktober treten mit Thierry Burkart und Matthias Jauslin aber nur zwei zur Wiederwahl an; Corina Eichenberger verzichtet. Burkart tritt zugleich als Ständeratskandidat an. Wird er ins Stöckli gewählt, könnten also sogar zwei Neue für die FDP in die grosse Kammer einziehen – immer vorausgesetzt, die FDP kann ihre drei Sitze halten, was durchaus realistisch ist.

Dann könnte die Stunde von Gaby Gerber schlagen. Sie startet zwar nur von Listenplatz 8 aus, doch ihr ist ein Sprung nach vorne zuzutrauen. Sie selber schätzt ihre Wahlchancen allerdings als «sehr klein» ein. Ähnlich tönt es von ihrem Fricktaler Parteikollegen, Bruno Tüscher, der vom letzten Listenplatz aus startet. Seine Chancen seien gering, sagt er.

Doch wo stehen die beiden im politischen Spektrum? Wo ticken sie gleich und wo anders? Die Onlinewahlhilfe Vimentis gibt eine Einordnung. Auf der politischen Karte steht Tüscher klar weiter rechts als Gerber, die dafür liberaler als Tüscher unterwegs ist. Auf der Liberal-konservativ-Achse landet der Gemeindeammann von Münchwilen exakt auf der Achse.