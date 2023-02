Fasnacht «So etwas habe ich noch selten erlebt»: Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ziehen eine Traumbilanz Gutes Wetter, tolle Stimmung, massenhaft Besucherinnen und Besucher an den Guggenkonzerten, Umzügen und Schnitzelbankabenden: Die Fricktaler Fasnachtshochburgen durften sich über eine traumhafte fünfte Jahreszeit freuen. Und auch die Bilanz der Polizei fällt positiv aus.

Gegen 20'000 Besucherinnen und Besucher verfolgten am Fasnachtssonntag den grossen Umzug in Möhlin. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Mit traditionellen Ritualen ging sie am Mittwochabend vielerorts zu Ende: die Fasnacht im Fricktal. In Laufenburg etwa wurde ein Böögg verbrannt, in Möhlin gaben derweil die Närrinnen und Narren den Schlüssel zum Gemeindehaus zurück. Die fünfte Jahreszeit ist damit grösstenteils vorbei – wird aber vielen in bester Erinnerung bleiben. Denn: Die Fricktaler Fasnachtshochburgen dürfen eine Traumbilanz ziehen.

Angefangen vor gut drei Wochen, am 1. Faisse. «Es kamen unglaublich viele Leute zur Fasnachtseröffnung – der Gemeindehausplatz war proppenvoll», sagt Daniel Ryser von den «Meler Galgevögel» in Möhlin. Und das hat sich so durchgezogen. Der Kinderumzug am 3. Faisse etwa habe mit den rund 700 teilnehmenden Kindern und vielen Eltern, Verwandten und Bekannten am Strassenrand einem «richtigen» Umzug geglichen. Und der «richtige» Umzug am Fasnachtssonntag? «So etwas habe ich noch selten erlebt», sagt Ryser und fügt an:

«Die Leute standen an praktisch der gesamten Umzugsstrecke in mehreren Reihen hintereinander – einfach Wahnsinn.»

Ähnlich tönt es auch in den anderen Hochburgen Rheinfelden und Laufenburg. «Die Bilanz fällt extrem gut aus. Wir hatten eine supertolle Fasnacht», sagt Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden. «Es war eine super Fasnacht – vom Wetter, über die Besucherzahlen bis hin zur tollen Stimmung», sagt auch David Giess, Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 in Laufenburg.

Die Fasnacht hat vielen Leuten gefehlt

Schätzungen gehen davon aus, dass allein in Möhlin am Sonntag gegen 20’000 Besucherinnen und Besucher den Umzug am Strassenrand verfolgten. Auch in Rheinfelden und Laufenburg waren Tausende Besucher und Besucherinnen dabei. «Die Leute waren dieses Jahr richtig parat für Fasnacht», sagt Ryser. «Nach den vergangenen beiden Jahren ist das Balsam auf die Fasnächtlerseele und auch für die Vereine finanziell sehr wichtig.»

Beim Umzug in Rheinfelden waren 3000 Närrinnen und Narren in rund 80 Formationen beteiligt. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Was er damit indirekt anspricht: Wegen der Coronapandemie konnte 2021 gar keine Fasnacht stattfinden und 2022 nur ein reduziertes Programm. «Die Fasnacht hat vielen Leuten doch sehr gefehlt», sagt Roger Wendelspiess. Das bestätigt David Giess. Vor allem auf badischer Seite sei das deutlich geworden. Dort hatten während zwei Jahren sämtliche fasnächtlichen Anlässe abgesagt werden müssen. «Schon bei den Tschättermusiken an den Faissen haben wir gespürt, wie sehr sich die Leute darüber freuen, dass sie wieder Fasnacht feiern dürfen», sagt Giess.

Polizei muss nur vereinzelt eingreifen

Positiv fällt auch die Bilanz der beiden Regionalpolizeien aus. Andreas Hollenstein, stellvertretender Leiter der Repol Unteres Fricktal spricht von einem «tollen und überwiegend friedlichen Fest». Vereinzelt mussten sich die Beamtinnen und Beamten um betrunkene Personen kümmern. In Rheinfelden gab es ausserdem eine Meldung wegen Ruhestörung, in Möhlin wurde einer Person eine Wegweisung erteilt.

Die tolle Fasnacht 2023 ist Balsam für die geschundene Fasnächtlerseele. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

In Laufenburg kam es am Freitagabend zu einer kleineren Schlägerei, ansonsten blieb es «weitgehend friedlich und fröhlich», wie Werner Bertschi, Leiter der Repol Oberes Fricktal sagt:

«Die Fasnacht ist in der Region tief verankert und die Menschen leben das Brauchtum – sie sind nicht da, um Radau zu machen.»

Nun laufen mancherorts noch die letzten Aufräumarbeiten, wobei natürlich gilt: Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. «Diese Fasnacht lässt definitiv schon jetzt die Vorfreude auf das nächste Jahr steigen», sagt Roger Wendelspiess. Für alle, denen es auch so geht: Am 25. Januar 2024 ist der 1. Faisse. Das ist in genau 335 Tagen.