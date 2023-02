Fasnacht «Es ist ein Schwur auf Lebenszeit»: Zunftmeister David Giess über das Leben in der närrischen Bruderschaft Der 38-Jährige ist seit drei Jahren Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg. Beim Einritt legte er, wie alle Zunftbrüder, einen Eid ab – auf Lebenszeit. Was es braucht, um in die Zunft aufgenommen zu werden und worauf er sich diese Fasnacht besonders freut, verrät er in der AZ.

David Giess ist seit drei Jahren Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg. Bild: hcw (11. Februar 2021)

Einmal Zunftbruder, immer Zunftbruder. Dafür legt man bei Eintritt in die Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg den Eid ab. Dies tat auch David Giess aus Eiken vor gut 16 Jahren. Heute ist er Zunftmeister und ist fast am Ende seiner dreijährigen Amtszeit. Eine weitere ist wahrscheinlich. Im kommenden Frühling bei einer Zunftsitzung, einem sogenannten «Bott», werden Zunfträte wie auch der Zunftmeister wieder- oder neu gewählt.

Das Amt, so erzählt David Giess, brauche viel Zeit und es mache durchaus Sinn, es für mehrere Jahre auszuüben. So besucht man als Zunftmeister im Vorfeld der Fasnacht viele Sitzungen und Veranstaltungen von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte. Da gibt es Zunftmeisteranlässe, Arbeitstagungen und Generalversammlungen. Eine Aufgabe des Zunftmeisters darf aber nicht vergessen werden. Giess sagt:

«Das Wichtigste ist, dass man die Zunft nach aussen präsentiert.»

In Laufenburg versuche er ausserdem bei jedem der Anlässe dabei zu sein. Dazu gehört auf jeden Fall die Eröffnung der Fasnacht mit der Salmanlandung, aber auch bei jeder Tschättermusik.

Neue Zunftbrüder gesucht

Die Narronen der Altfischerzunft zeigen aber auch ausserhalb Laufenburgs ihre Präsenz. Letztes Wochenende waren sie beispielsweise am «Hochrhein Narrentreffen» in Tiengen mit Zunftmeisterempfang und Städtlefasnacht sowie am grossen Umzug mit gut 40 Zunftbrüdern dabei. Weitere Anlässe hatten sie in Möhringen und Tettnang in Deutschland.

Schwierig wird es bei der Suche nach Nachwuchs für die Zunftbrüder. «In den letzten Jahren», sagt Giess, «haben wir keine neuen Zunftbrüder aufgenommen, aber wir sind laufend dran, neue zu finden.» Was macht es so schwierig? Neben einigen Jahren in Laufenburg zu wohnen und grundsätzlich einen «närrischen Geist» zu haben, sagt er:

«Man braucht den Willen, das Leben lang dabei zu sein.»

Einen entsprechenden Schwur muss ein neuer Zunftbruder vor brennenden Kerzen und einem Totenkopf ablegen. Man müsse sich also zweimal überlegen, ob man dem Verein beitreten möchte. Ein Leben für die Laufenburger Fasnacht also, denn ein Austritt ist praktisch nicht möglich, dessen müsse man sich bewusst sein.

Giess freut sich dieses Jahr besonders, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. Für ihn auch eine Premiere als Zunftmeister. So erinnert er sich an die vergangenen zwei Jahre: «Es gab oft kurzfristige Änderungen. Man plante etwas und dann wurde es wieder über den Haufen geworfen. Und man musste ständig die Richtlinien und Vorgaben beider Länder beobachten.» Die Erleichterung ist also gross, diesmal unbeschwert zu feiern.

Er mag es, Traditionen zu präsentieren

Die Laufenburger Fasnacht ist voll von Bräuchen, die sich jedes Jahr wiederholen. Manches zwar im Wechsel des deutschen oder Schweizer Teils, dennoch sind die Abläufe stets gleich. Mit einer Ausnahme: Die Abschlusstschättermusik wird dieses Jahr gemeinsam mit den deutschen Zunftkollegen beim Wasentor in der Schweiz beginnen und am Waldtor am Rathaus auf der deutschen Seite aufhören. In Zukunft auch im jährlichen Wechsel.

Der 38-Jährige würde sich ausserdem freuen, in diesem Jahr viele Gäste in der Zunftstube im Museum Schiff begrüssen zu können, da es sie durch den anstehenden Umbau des Museums nicht mehr so geben wird.

Zum Schluss verrät der Zunftmeister noch, was ihm persönlich an seinem Amt und an der Fasnacht so gefällt:

«Ich mag es, unsere Traditionen zu zeigen und zu repräsentieren. Mit meinen Zunfträten zusammenzusitzen und zu planen, macht mir auch grosse Freude.»