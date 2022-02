Fasnacht Der Salm ist gelandet – die Städtlefasnacht in Laufenburg ist eröffnet Rituale laufen in der Regel immer gleich ab. Nicht so in diesem Jahr: Coronabedingt landete der Salm nicht wie üblich auf badischer, sondern auf Schweizer Seite. Der Freude tat dies keinen Abbruch: Die Städtlefasnacht ist eröffnet und in Laufenburg herrscht seit Donnerstag der Ausnahmezustand.

Ankunft des Saibling-Bootes mit dem Salm. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Punkt 16 Uhr ging es also los. Auf dem Marktplatz in Laufenburg versammelten sich viele Zuschauer, um den Start der närrischen Zeit einzuläuten, einzutschättern und mit kräftigen Narri-Narro-Rufen zu unterstützen. Traditionell würde dies eigentlich auf dem Marktplatz in Laufenburg Baden losgehen, was aber coronabedingt so nicht möglich war.

Nun ging es mit lauter Tschättermusik für die Narronen der Narro-Alt-Fischerzunft und deren Gefolge über die Fischergasse zunächst bis zum Laufenplatz, wo sie auf die Zünftler der deutschen Schwesterstadt warteten. Weiter ging es dann gemeinsam durch die Flössergasse runter zur Badstube, wo der Salm empfangen werden sollte.

Laute Tschättermusik in Laufenburg. Andrea Worthmann

Der Salm und seine Bedeutung für Laufenburg

Laufenburg zählte früher zu den bedeutendsten Salmfangplätzen Europas. Der damalige kleine Laufen bildete bis ca. 1908 eine natürliche Fischtreppe und wurde jedes Jahr wieder von bis zu 1,10 Meter grossen Lachsen überwunden.

Laute Salutschüsse von der Brücke waren zu hören und kündigten die nahenden Saibling-Boote mit dem grossen Fisch, dem Salm, an. «Narri» vom Boot, «Narro» vom Ufer. So ging das Spektakel, bis das Boot anlegte und den grossen Fisch im Netz an Land hievte. Begleitet von Trommeln und vorbei an den zahlreichen Zuschauern, die die Laufenburgs Gassen säumten, trugen die Narronen den «Fang» zurück zum Laufenplatz.

Der Sam im Fischernetz wird von der Badstube zum Laufenplatz gebracht. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Ansprachen von Bürgermeister und Stadtammann fielen aus

An der Brücke kam der Narronen-Zug dann zum Stehen und der Salm im Netz konnte von Jung und Alt bewundert werden. So liess es sich Vizezunftmeister Martin Leuenberger auch nicht nehmen, die vielfach verkleideten Zuschauer zu begrüssen und nach weiteren kräftigen Narri-Narros an den Präsidenten der Städtlefasnacht Martin Schmid abzugeben, der sich – mit einem Megafon bewaffnet – unter dem Jubel Gehör verschaffte.

Schmidt begrüsste die Närrinnen und Narren und bedankte sich gleichzeitig bei den Sponsoren und der Stadt Laufenburg für das Entgegenkommen bei all dem «Hin und Her» der vergangenen Wochen.

Die Fasnacht fände zwar grösstenteils auf der Schweizer Seite statt, aber bei der Stadthallenfeier seien viele Deutsche dabei, das freue ihn. Die Kinder durften sich noch auf heisse Würste freuen und so entliess er die Laufenburger zu den beginnenden Feierlichkeiten. Mit der Salmanlandung ist die Fasnacht nun offiziell eröffnet.