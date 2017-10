Der mutmassliche Täter sitzt seit der Festnahme in Untersuchungs- beziehungsweise Sicherheitshaft im Zentralgefängnis in Lenzburg. Er ist nicht geständig. Darüber, was an jenem Mittwochmorgen im November vor zwei Jahren passiert ist, spricht er nicht.

Heute findet am Bezirksgericht Laufenburg der Prozess gegen den unterdessen 42-Jährigen statt. Das psychiatrische Gutachten attestiert ihm keine psychische Störung oder Suchtmittelabhängigkeit, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Es sei deshalb von voller Schuldfähigkeit auszugehen. Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Gefängnis wegen Mordes.

Die drei Kinder – unterdessen sind sie 13, 11 und 8 Jahre alt – fordern auf zivilrechtlichem Weg eine Genugtuung von je 50'000 Franken sowie eine Entschädigung in noch unbekannter Höhe. Die drei lebten nach dem Tod ihrer Mutter zuerst im Kinderheim in Brugg und seit Ende März 2016 in einer sozial- und heilpädagogischen Einrichtung im Kanton Solothurn.

Verteidigung: maximal 10 Jahre

Der amtliche Verteidiger Roger Huber fordert für seinen Mandanten einen Freispruch von Mord und einen Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung. Er fordert eine Haftstrafe von maximal zehn Jahren. Vom Vorwurf des Mordes sei der Beschuldigte freizusprechen, weil die Staatsanwältin die Skrupellosigkeit und sein planmässiges Vorgehen nicht nachweisen könne. Vielmehr gebe es eine Zeugenaussage einer Journalistin, die am Morgen der Tat gesehen hat, wie das Opfer den Beschuldigten angeschrien habe. Der Tötung sei also ein Streit vorausgegangen.

Afghane kann sich nicht erinnern

Der Beschuldigte hat die Tat auch heute nicht gestanden. Er wich den Fragen des Gerichtspräsidenten aus und sagte, er habe keine Erinnerung. Stattdessen betonte er, seit Jahren krank zu sein und an diesem Tag "nicht normal" gewesen zu sein. Er erzählte vom Krieg in Afghanistan, der Bedrohung durch die Taliban.

Am Morgen des Todes seiner Frau sei er aufgewacht, weil er das Gefühl hatte, er werde angegriffen und habe sich gewehrt. Er sei wie im Wahn gewesen. Er konnte aber nicht beschreiben, ob die Person, die ihn bedrohte seine Ehefrau oder eine andere Person war.

Tötung mit dem Küchenmesser

Die drei Kinder sind in der Schule und im Kindergarten, als ihr Vater am 4. November 2015 zum Küchenmesser greift. 56-mal sticht der damals 40-jährige Afghane gemäss Anklageschrift auf seine Frau ein. Verletzt sie mit der 11,3 Zentimeter langen Klinge im Gesicht, am Rumpf und im Nacken. Fügt ihr Schnittverletzungen am Hals, am rechten Oberschenkel und linken Ringfinger zu. Würgt sie und drückt dabei mit seinen Händen so fest zu, dass das linke obere Kehlkopfhorn bricht.

Ein Nachbar hört Schreie. Er sieht, wie der Mann – unterdessen nicht mehr in der Wohnung, sondern im Garten – auf seine Frau einsticht. Er alarmiert die Polizei. Keine zehn Minuten später hält die erste Patrouille an der Landstrasse 76 in Gipf-Oberfrick.

Der mutmassliche Täter tritt barfuss, mit ausgestreckten Armen aus der Haustür und lässt sich von den Polizisten widerstandslos festnehmen. Wenig später trifft auch die Ambulanz ein. Die Sanitäter versuchen, die Frau zu reanimieren. Doch für sie kommt jede Hilfe zu spät. Die 30-jährige Mutter verblutet im Garten vor dem Haus.