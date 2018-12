Die Polizei Oberes Fricktal hat am Donnerstag, 29. November, in der Tempo-30-Zone an der hinteren Bahnhofstrasse in Laufenburg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Laut den Angaben der Regionalpolizei waren 20 der 108 erfassten Lenker schneller als mit 30 km/h unterwegs. Dies entspricht einer Übertretungsquote von 18,5 Prozent.

Besonders auffällig war ein Fahrzeug, dessen Geschwindigkeit 59 km/h betrug. Nach Abzug der Toleranz resultierte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 24 km/h. Der verantwortliche Lenker muss neben einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg mit dem Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt rechnen.