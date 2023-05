Fachkräftemangel Der Kampf um die Generation Z läuft: Mit welchen Methoden Fricktaler Unternehmen um junge Arbeitskräfte werben Der Fachkräftemangel spitzt sich nach der coronabedingten Entspannung zu. Die Personalabteilungen von Fricktaler Unternehmen sind gefordert. Sie reagieren und passen ihre Rekrutierungsstrategie an. Eine Herausforderung. Denn bei der adressierten Zielgruppe muss es schnell und unkompliziert gehen.

Die Jakob Müller Group wirbt mit kurzen Videos auf Youtube und Facebook um junge Fachkräfte. Screenshot: Youtube

Eine sinkende Geburtenrate am einen, die Pensionierung der Baby-Boomer am anderen Ende – der demografische Wandel erschwert den Unternehmen mehr und mehr die Rekrutierung von Personal und die Besetzung von Lehrstellen. Gerade nach einer coronabedingten Entspannung hat sich gemäss Stellenvermittler Adecco der Fachkräftemangel nochmals drastisch zugespitzt.

Auch Fricktaler Personalabteilungen befinden sich im Rekrutierungskampf um die immer rarer gesäten Jungtalente. Menschen, die der Generation Z entstammen – den «Digital Natives», die mit der digitalen Welt aufgewachsen sind und sich in dieser zuhause fühlen. Da verwundert es kaum, dass so manches Unternehmen seine Rekrutierungsstrategie angepasst hat.

Kurze Videoporträts in den sozialen Medien

Ein Beispiel hierfür ist etwa die Jakob Müller Group mit Sitz in Frick. In den rund zweiminütigen Videos wirbt der Bandmaschinenhersteller in den sozialen Medien um junge Fachkräfte für den kaufmännischen Bereich, die Produktion und die Entwicklung. Gemäss Frank Nalenz, Marketing- und Kommunikationsmanager, sei man zwar ein traditionsreiches Unternehmen, stelle sich aber neuen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und der Digitalisierung. Er sagt:

«Es ist uns wichtig, die Generation Z auf die Jakob Müller Group als attraktiven und modernen Arbeitgeber aufmerksam zu machen und diese als Lernende zu gewinnen.»

Am Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ist der Fachkräftemangel in diversen Gesundheitsberufen deutlich zu spüren. Darüber hinaus seien gemäss GZF-Sprecherin Miriam Crespo aber auch Stellen in der Elektrik, der medizinischer Praxisassistenz Anästhesiepflege, Operationstechnik, und Rettungssanität vom Fachkräftemangel betroffen. Crespo sagt:

«Das GZF hat seit geraumer Zeit ein sehr schlankes und unkompliziertes Bewerbungssystem implementiert, das besonders die Generation Z anspricht.»

Das Schnellbewerbungssystem ist ein vereinfachtes Bewerbungsverfahren, bei dem die Bewerbenden lediglich ihre Kontaktdaten angeben und ein paar wenige Fragen beantworten müssen. «So wollen wir rasch einen unkomplizierten Bewerbungsdialog ins Rollen bringen», sagt Crespo.

Eine weitere Aktion, die das GZF eingeführt hat, sind Empfehlungsprämien. Das heisst: Mitarbeitende bekommen eine einmalige Prämie ausbezahlt, wenn durch ihre Empfehlung eine sehr schwer zu rekrutierende Stelle besetzt werden kann.

Mit dem Konterfei in den Regalen sichtbar

Die Brauerlernenden von Feldschlösschen kreieren und brauen ihr eigenes Bier. Bild: zvg

Einen Fachkräftemangel stellt die Feldschlösschen Getränke AG mit Sitz in Rheinfelden mitunter bei den Brauerinnen und Brauern fest. Deswegen hat das Unternehmen 2018 die Initiative «Lernendenbier» gestartet. «Unsere Brauerlernenden brauen seither jedes Jahr ein neues Bier, dessen Verkaufserlös vollständig in die Ausbildung von neuen Lernenden fliesst», sagt Mediensprecherin Esin Celiksüngü.

Das Besondere: Wenn das eigens kreierte Bier in den Coop-Filialen zum Verkauf in den Regalen steht, ziert das Konterfei der Brauauszubildenden die Verpackung. Dies erhöht einerseits die Sichtbarkeit der Ausbildung zum Brauer und zur Brauerin massiv und setzt anderseits einen Anreiz für Schulabsolventinnen und -absolventen, das Brauhandwerk zu erlernen.

Erne Bauunternehmung springt auf Social-Media-Zug auf

Stark spürbar ist der Fachkräftemangel in der Baubranche. Dies zum einen, weil die Digitalisierung und Automatisierung in der Baubranche weniger schnell voranschreitet und das Personal noch zu wenig entlastet, erklärt Priscilla Troxler, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der Erne AG Bauunternehmung mit Sitz in Laufenburg. Hinzu käme, dass Frauen weiterhin schwer für die Branche zu gewinnen seien. Auch ehemalige ausländische Fachkräfte fänden in ihrer Heimat nun wieder vermehrt Arbeit und immer weniger Schulabgänger würden sich für eine Lehre im Bauwesen entscheiden und diese erfolgreich abschliessen.

Auch die Erne AG Bauunternehmung weiss, dass gepflegte und gut bespielte Social-Media-Kanäle wie Instagram und TikTok dank der hohen Social-Media-Affinität der Lehrstellensuchenden immer relevanter werden. Troxler sagt denn auch:

«Die Erne AG Bauunternehmung wird auf diesen schnellfahrenden Zug aufspringen und beschäftigt sich derzeit mit der Content-Planung für diese Kanäle.»

Doch unverzichtbar seien weiterhin etablierte Magneten wie Lehrstellenmessen und Lehrstellenplattformen. So veranstaltet die Erne AG Bauunternehmung gemeinsam mit den anderen Tochterunternehmen der Erne-Gruppe jährlich nach den Sommerferien eine eigene Lehrstellenmesse, bei der alle 15 Lehrberufe vorgestellt und praktisch ausprobiert werden können.

Obwohl die Digitalisierung bei der Erne AG Bauunternehmung in den letzten Jahren vorangeschritten sei, herrsche weiterhin eine hohe Belastung auf der Baustelle, so Troxler. Eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine gute Work-Life-Balance gestalte sich daher weiterhin als schwierig. «Diese Problematik ist in der Branche bekannt und wir möchten auf den Wunsch unserer Mitarbeitenden nach mehr Erholung und Flexibilität reagieren», sagt Troxler.

Novartis versucht unter anderem, frühzeitig Schülerinnen und Schüler der Sek I und II für MINT-Berufe – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu inspirieren. Dies mit Workshops im Schullabor sowie einem Veranstaltungsraum, in dem wissenschaftliche Themen und berufliche Perspektiven interaktiv erlebbar macht. Jährlich nutzen rund 3000 Schülerinnen und Schüler das Angebot.