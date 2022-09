Kaum ein anderes Thema hält die Unternehmen derzeit so auf Trab wie die digitale Transformation. Die Herausforderung: angesichts der grossen Vielfalt an Möglichkeiten den Überblick über die Chancen und Risiken der neuen Technologie zu behalten. Die Industrie 4.0 stand nun an einer Veranstaltung bei Jehle AG in Etzgen im Fokus.