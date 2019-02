Gestern hatten die Schüler im oberen Fricktal ihren letzten Schultag, nun dürfen sie für zwei Wochen die Sportferien geniessen. Ihre Kollegen im Bezirk Rheinfelden müssen sich noch eine Woche gedulden, bis es auch bei ihnen heisst: Ab auf die Piste! Die einen zieht es in den Sportferien in die Alpen, andere bleiben lieber zu Hause. Doch auch in der Region gibt es verschiedene Wintersportangebote.

Schon seit drei Wochen geöffnet hat etwa der Skilift Saalhöhe zwischen Oberhof, Kienberg und Erlinsbach. Dieses Wochenende hat er am Samstag und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Danach gilt es die Wetterentwicklung abzuwarten. Die Prognose sagt fürs Wochenende Temperaturen von bis zu sieben Grad und Regen voraus. Allerdings gibt es für die Wintersportfans auch einen Hoffnungsschimmer: Am Montag könnte es bereits wieder leicht schneien.

Noch nicht genügend Schnee für eine Inbetriebnahme des Skilifts gab es diesen Winter bislang in Wegenstetten. Dagegen ist im Schwarzwald einiges an Schnee gefallen – und die Skilifte in Herrischried locken jeweils auch zahlreiche Fricktaler über die Grenze. Am Wochenende ist der Lift an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten für die kommende Woche publizieren die Betreiber auf ihrer Website.

Neben den Skipisten lockt in Herrischried auch ein Schlittelhang. Wer einen noch etwas weiteren Anfahrtsweg in Kauf nimmt, kann auch auf dem Weissenstein im Kanton Solothurn noch auf seinem Schlitten den Hang heruntersausen – auf der Südseite allerdings nur noch bis zur Mittelstation. Bereits geschlossen ist dagegen die Schlittelpiste auf der Wasserfallen im Baselbiet bei Reigoldswil. Dafür lockt dort ein anderes Angebot: Wer lieber zu Fuss in der Natur unterwegs ist, kann diesem Vergnügen dort auf Schneeschuhen nachgehen. Die Seilbahn auf die Wasserfallen ist ohnehin täglich ausser montags geöffnet und führt auf 925 Meter über Meer.

