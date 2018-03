Seit rund zwei Monaten läuft bei der Bäckerei Kunz in Frick die Osterhasen-Produktion. Auch jetzt ist sie noch in vollem Gang – gut 3000 Hasen werden dieses Jahr hergestellt. Die braunen und schwarzen Hasen kommen dabei zuerst in die Läden. «Die weissen stellen wir frühestens drei Wochen vor Ostern her», erklärt Confiseur Adrian Schreiber. Der Grund liegt darin, dass weisse Schokolade lichtempfindlicher ist und schneller den Geschmack verliert.

«Daneben machen wir auch noch andere süsse Osterkreationen», so Schreiber weiter. Ein Schäfchen etwa, oder Eier-Kartons aus Schokolade, selbstverständlich gefüllt mit Schokolade-Eiern.

Die Bäckerei Maier in Laufenburg hat dieses Jahr erstmals einen besonderen Hasen im Sortiment: «Gianni Superstar» können die Kunden auf Vorbestellung individuell mit einem Foto verzieren lassen. «Es wird auf Zuckerpapier gedruckt und erscheint auf dem Handy des Hasen», sagt Roman Maier. Die neue Idee sei von den Kunden gut angenommen worden. Insgesamt werden in Laufenburg dieses Jahr gut 1000 grosse Schoggi-Hasen hergestellt, die Confiseure sind seit der Fasnacht an der Arbeit.

Etwas später hat dieses Jahr die Confiserie Graf in Rheinfelden mit der Hasen-Herstellung begonnen. «Seit rund zwei Wochen produzieren wir die grösseren Hasen», sagt Inhaberin Bruna Graf. Täglich werden bis zum Osterwochenende Hasen hergestellt. «So wissen wir, welche Hasen bei den Kunden am meisten gefragt sind.»