Ersatzwahlen Von einem bis fünf Kandidierenden: So riesig ist die Bandbreite an Engagement für die Dorfregierung In Stein, Gansingen und Böztal kommt es am 18. Juni zu Ersatzwahlen in den Gemeinderat. In Stein hat der Souverän bei fünf Kandidatinnen und Kandidaten die grösste Wahl. Aber ob es gut ist, dass dort das Starterfeld so gross ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Welche Namen werden in den brieflichen Stimmunterlagen in der Urne angekreuzt sein? Das ist jetzt die Frage in Stein, Gansingen und Böztal. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In drei Fricktaler Gemeinden werden am Sonntag kommunalpolitisch die Weichen neu gestellt – bei Ersatzwahlen für den Gemeinderat in Stein, Gansingen und Böztal.

In Stein hören Hansruedi Schlatter (SVP) und Andrea Porricello (SP) per Ende Jahr auf. Für den Rest der Legislatur 2022 bis 2025 werden also zwei neue Mitglieder für den Gemeinderat gesucht.

Und die Steinerinnen und Steiner haben mit fünf Kandidierenden eine grosse Auswahl an möglichen Nachfolgenden: Vanik Kaufmann, Heike Rehmann, Susanne Schauli Tungprasert, Corinne Siegfried und Werner Schneider heissen die, welche es sämtlich wissen wollen. Kaufmann wird von der SVP unterstützt, Schauli tritt für die SP an und Siegfried für die FDP. Schneider kandidiert als «Einwohner von Stein», Rehmann ist parteiunabhängig.

Walter Zumstein sieht «Gentlemen’s Agreement» verletzt

Ein Kandidierender für die Mitte fehlt. Laut Ortsparteipräsident Walter Zumstein hat die Partei bewusst darauf verzichtet, jemanden zu nominieren. Zumstein hält weiter das «Gentlemen’s Agreement» hoch, wie er es nennt: Dass bei Ersatzwahlen nur die Parteien Kandierende ins Rennen schicken, für die Bisherige abtreten.

In Stein wären das nur SVP und SP. Dass jetzt die FDP ebenso nominiert –Siegfried – finde er «nicht gut». Und obwohl Schneider nicht als Freisinniger ins Rennen geht, sieht ihn Zumstein dennoch als FDP-Kandidaten. Und von vielen Steinerinnen und Steinern werde er auch so betrachtet, sagt er.

So sei es «schon schön», dass der Souverän am Sonntag eine grosse Auswahl habe. Dennoch hätte es Zumstein lieber gesehen, dass das Kandierendenfeld kleiner ist. «Die Meinungen im Dorf gehen komplett auseinander. Manche halten von den fünfen niemanden für wählbar, andere sehen in allen gute und qualifizierte Kandierende», sagt er.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten für zwei Sitze: «Zu 99 Prozent wird es zum zweiten Wahlgang kommen», sagt Zumstein. Der fände dann am 22. Oktober statt.

Entgegen von Zumstein findet es Daniela Leimgruber-Mathis, Präsidentin der SP-Ortspartei, positiv, dass es für zwei Sitze fünf Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Andere Gemeinden hätten mit Vakanzen zu kämpfen.

Als «tolles Zeichen für mehr Frauen in der Politik» wertet sie auch den Umstand, dass von den fünf Kandidierenden drei weiblich sind. Der Wahlkampf sei sehr engagiert betrieben worden, mit bei allen fünfen mehr Einsatz als manch ein Nationalratskandidierender aufgewendet hätte, bilanziert sie.

Zweiter Wahlgang auch in Gansingen erwartet

Auch in Gansingen könnte an diesem Sonntag noch keine Entscheidung fallen. Dort wollen Sandra Caluori, Hanspeter Cuel und Michel Steiner Mario Hüsler und Severin Senn beerben, die per Ende Jahr aus dem Gemeinderat ausscheiden.

«Wer das Rennen macht, ist für mich komplett offen», sagt Hüsler. Cuel mit seiner Erfahrung, 2021 schon einmal kandidiert zu haben? Caluori als alleinerziehende Mutter? Steiner, der als Selbstständiger die Zeit fürs Milizamt mitbrächte? Hüsler sagt: «Ich fürchte, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird.»

Der wird in Böztal wohl ausbleiben. Denn dort will nur einer, Alexander Zürcher, neu in den Gemeinderat gewählt werden, worin nach der Demission von Roger Frey ein Sitz frei geworden ist.

Der aus Deutschland stammende 50-Jährige lebt seit 2019 im Ortsteil Bözen, wo er, wie er sagt, «sich richtig zu Hause fühlt und auch politisch mitgestalten will.» Aber eines, räumt er ein, wundert ihn dann doch: «Dass ausser mir niemand sonst antritt.»