Erneuerbare Energie «Das Potenzial ist riesig»: Gemeinde Böztal will mehr Solaranlagen im Dorf Mit Geld aus dem Vermögen der Stiftung Elektra Bözen sollen Hausbesitzer, die sich für eine Solaranlage entscheiden, unterstützt werden. Für Gemeindeammann Robert Schmid ist klar: Es besteht Handlungsbedarf, um die Energieabhängigkeit vom Ausland zu reduzieren.

Ferdi Kaiser, Hanspeter Joss, Robert Schmid, Roger Frey (v.l.) am Infoanlass zu mehr Solaranlagen in Böztal. Karin Pfister / Aargauer Zeitung

Er sei überwältigt, so Hanspeter Joss, der den Infoabend zum Thema Solarenergie in Bözen initiiert hatte. Gerechnet hatte er mit zwei bis drei Sitzreihen an Interessierten; gekommen waren sehr viel mehr. Gemeindesaal und Galerie in Bözen waren bis auf den letzten Platz besetzt; im ganzen Gebäude mussten Stühle zusammengesucht werden und auch der Hocker aus der Küche kam zu einem spontanen Abendeinsatz.

Die Idee sei, Denkanstösse und Anregungen zum Thema Solarenergie zu geben; es sei an der Zeit, um zu handeln, so Joss. Dieser Meinung ist auch Robert Schmid, Gemeindeammann von Böztal. Rund 75 bis 80 Prozent der in der Schweiz verbrauchten Energie werde importiert. Er sagt:

«Diese Auslandabhängigkeit muss dringend reduziert werden. Es besteht Handlungsbedarf und wir haben auch die nötigen Technologien, um zu handeln.»

Er sei der Meinung, dass jeder seinen Beitrag leisten könne. «Eine Fotovoltaikanlage ist eine unkomplizierte Möglichkeit, um etwas zu tun.» Der grosse Zuschaueraufmarsch zeige ihm, dass es viele Menschen gäbe, die bereit seien, in diese Richtung zu denken. «Wir sind eine Juraparkgemeinde und setzen uns für eine intakte Landschaft ein.» Für ihn sei es deshalb ein Widerspruch, wenn man in anderen Bereichen einfach weiterlebe wie bisher.

300’000 Franken sind für Fotovoltaikanlagen reserviert

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Elektra Bözen ans AEW wurde die Stiftung Elektra Bözen gegründet. 300’000 Franken aus dem Stiftungsvermögen seien für neue Fotovoltaikanlagen reserviert, wobei pro Hausbesitzer maximal 5000 Franken ausgeschüttet werden können, so Roger Frey, Gemeinderat und Vizepräsident der Elektra Stiftung Bözen. Diese heisst aus historischen Gründen Bözen, bezugsberechtigt seien aber alle Einwohner von Böztal, präzisierte Robert Schmid.

Mit 300’000 Franken könnten also 600 Solaranlagen finanziert werden. Dies war auch der Slogan des Abends: «600 Solardächer fürs Böztal», wobei Schmid bewusst ist, dass dies ein ehrgeiziges Ziel sei, das nicht kurzfristig erreicht werden könne. Auf Interesse stiessen auch die Ausführungen zum Bewilligungsverfahren.

Für FV-Anlagen, die nicht innerhalb der Schutzzonen liegen, reiche es, das Solarmeldeformular auszufüllen und einzureichen. Nur für Bauten innerhalb der Schutzzonen brauche es ein normales Baubewilligungsverfahren.

Einsparungspotenzial von 33 Millionen Kilowattstunden

Ferdi Kaiser ist ein Solarpionier aus Wittnau, der sich seit vielen Jahren mit der Thematik beschäftigt. Er sagt:

«Das Potenzial ist riesig.»

Laut einer Studie des Bundes könnten in der Gemeinde Böztal rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert werden. Dieser hypothetischen Zahl gegenüber steht ein momentaner Verbrauch von 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Laut Kaiser funktionieren Solarpanels auf allen Dächern – es müsse nicht zwingend Südlage sein –, aber natürlich sei der Ertrag nicht überall gleich gross. Seine technischen Ausführungen anhand von Praxisbeispielen stiessen auf grosses Interesse. Offenbar hatten sich viele der anwesenden Hausbesitzerinnen und -besitzer schon konkrete Gedanken über den Bau einer eigenen FV-Anlage gemacht.

Autobahn mit Solaranlage überdachen

Kaiser riet dazu, unbedingt mehrere Offerten bei Fachleuten einzuholen. Für die ausführlichen Ausführungen von Kaiser gab es von den Anwesenden einen langen Applaus. Kurz darauf folgte ein spontaner Szenenapplaus für das Gewitter draussen und den einsetzenden Regen.

Nach rund zwei Stunden wurde der Infoanlass beendet. In seinem Schlusswort erläuterte der Böztaler Gemeindeammann, wovon er träumt: «Meine Vision ist, dass das Autobahnteilstück, das durch unsere Gemeinde führt, mit Solaranlagen überdacht wird.»