Entwarnung Der Kanton hebt das Sperrgebiet auf: Die Krebspest in der Sissle ist besiegt – und die wertvollen Dohlenkrebse sind gerettet Nachdem Fischer im Frühjahr 2021 tote Krebse in der Sissle entdeckt hatten, verhängte der Kanton ein Sperrgebiet über das Fricktaler Gewässer. Der Grund: Bei den Krebsen wurde die Krebspest festgestellt. Sie endet für Krebse meist tödlich – und stellt somit eine grosse Gefahr für die wertvollen Bestände im Einzugsgebiet dar. Jetzt gibt der Kanton endlich Entwarnung.

Gerettet: Die wertvollen Dohlenkrebse in der Sissle und ihren Zuflüssen haben den Krebspest-Ausbruch überstanden. Zvg/Kanton Aargau

Gross war die Angst um die wertvollen Dohlenkrebsbestände in der Sissle und ihrem Einzugsgebiet: Im April 2021 hatten Fischer im Gewässer zwischen Eiken und Frick tote Krebse gefunden. Untersuchungen zeigten, dass sie an der Krebspest verendet waren. Bei insgesamt 31 Krebsen von zwei Standorten aus der Sissle wurde die Krebspest diagnostiziert – worauf der kantonale Veterinärdienst ein Sperrgebiet in der Sissle erliess.

Nun gibt dieselbe Stelle Entwarnung: «Der Veterinärdienst hebt in Absprache mit der Fischereifachstelle des Kantons das Krebspest-Sperrgebiet in der Sissle auf», heisst es in einer Mitteilung. Und das per sofort.

Gesunde Krebse in der Sissle entdeckt

Gemeinsam mit Freiwilligen wurde eine Krebskartierung vorgenommen. Zvg/Kanton Aargau

Schon im Sommer 2021 hatte es bei Begehungen Anzeichen gegeben, dass die Krebspest unter Kontrolle ist. Im Frühling dieses Jahres wurde aufgrund der wiederbeginnenden Aktivität der Flusskrebse die Überwachung des Sperrgebiets fortgesetzt. «Alle dabei tot aufgefundenen Krebse wurden negativ auf den Krebspesterreger untersucht», heisst es in der Mitteilung. Und Mitte Juli folgte eine zweite Erfolgsmeldung:

«Es wurden wieder lebende Dohlenkrebse ohne Anzeichen für Krebspest im Sperrgebiet beobachtet.»

Anfang September hat die Sektion Jagd und Fischerei gemeinsam mit Fischerinnen und Fischern die Flusskrebsbestände im Einzugsgebiet der Sissle ausserhalb des Sperrgebiets überprüft. «Es wurden in den Bächen zahlreiche lebende Dohlenkrebse gesichtet, was auf eine gesunde Population ohne Krebspest hinweist», sagt Florian Randegger, Fachspezialist Fischerei der Abteilung Wald beim Kanton. Zusätzlich traten keine weiteren Krebspestfälle im Sperrgebiet auf.

Es gilt: Wachsam bleiben

Die Erleichterung bei den Fachleuten ist riesig. Denn in der Sissle und ihren Seitenbächen und Zuflüssen leben wahre Raritäten: Die Dohlenkrebse gelten zusammen mit den zwei weiteren einheimischen Arten, dem Stein- und dem Edelkrebs, schweizweit als gefährdet und müssen geschützt werden. Randegger sagt:

«Wir sind froh, haben sich die umfassenden und einschneidenden Massnahmen gelohnt und ist der Bestand der Dohlenkrebse nicht mehr akut gefährdet.»

Bei einer Überprüfung wurden zahlreiche gesunde Dohlenkrebse entdeckt. Zvg/Kanton Aargau

Trotz der Entwarnung mahnt der Kanton weiterhin zur Vorsicht. Es gelte, auch in Zukunft achtsam zu sein: So sei nicht auszuschliessen, dass die Krebspest über nicht-einheimische Exoten wie Kamberkrebse oder Signalkrebse aus dem Rhein wieder in die Sissle gelangt. Randegger sagt:

«Um heimische Krebsvorkommen zu schützen, ist es deshalb wichtig, dass Flusskrebse niemals von einem Gewässer in ein anderes umgesetzt oder in fremden Gewässern freigelassen werden.»

Fischereimaterial, Tauchausrüstung oder Wassersportgeräte müssten bei jedem Gewässerwechsel sorgfältig auf Rückstände von Pflanzen und Tieren kontrolliert und gut gereinigt und getrocknet werden. Das wirke auch gegen die ungewollte Verbreitung von anderen für die Umwelt problematischen Organismen. «Die entsprechende Sensibilisierung der Bevölkerung ist hier zentral – und hat im Fricktal wunderbar funktioniert», sagt Randegger.