Energiekrise Mit der Strickjacke statt im T-Shirt im Büro: So wollen regionale Gemeinden ihre Stromrechnungen reduzieren Auch die Kommunen im Fricktal sparen Strom. Die Gebäude werden weniger geheizt, die Strassenlampen brennen weniger lang – und es werden kleinere Weihnachtsbäume aufgestellt. Auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird dabei einiges abverlangt.

Mit LED-Strassenlampen kann viel Strom gespart werden. Das wissen auch Fricktaler Gemeinden. Sandra Ardizzone

Die Gemeinden im Fricktal suchen intensiv nach Möglichkeiten, um angesichts der befürchteten Strommangellage und der steigenden Preise Strom zu sparen. In Frick etwa hat es sich ausgeschwitzt; die Sauna im Freizeitzentrum Vitamare ist seit dem 1. Oktober geschlossen. Zudem ist das Wasser im Hallenbad 1,5 °C kühler als bisher. Andere Gemeinden wie Laufenburg verzichten auf die Weihnachtsbeleuchtung oder auf die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden.

Einen breiten Massnahmenkatalog setzt Böztal um. «In der Verwaltung und der Schule sollen die Raumtemperaturen für Bürotätigkeit und Schulräume zwischen 18 und 20 Grad liegen», sagt Gemeinderat Roger Frey auf Anfrage. Die Turnhallen werden sogar auf maximal 17 bis 18 Grad abgesenkt. Unbenützte Räume in öffentlichen Liegenschaften werden zudem nicht mehr geheizt.

Umrüstung auf LED mit grossem Spareffekt

Böztal verzicht weiter auf alle nicht sicherheitsrelevanten Aussen- und Gebäudebeleuchtungen und setzt die Umrüstung aller Strassenbeleuchtungen auf LED 2023/24 in den restlichen Ortsteilen (Effingen, Elfingen und Hornussen) fort. Auch andere Lampen werden auf LED umgerüstet. Solche Massnahmen bringen einiges, weiss Frey. «Bözen spart seit der Einführung von intelligenter Strassenbeleuchtung Ende 2018 jedes Jahr rund 85 Prozent Strom.»

Kleinere Christbäume brauchen weniger Strom

Die öffentliche Beleuchtung wird zudem von 00.30 bis 04.30 Uhr in Effingen, Elfingen und Hornussen abgestellt, in Bözen wird das Dimming dank intelligenter Strassenbeleuchtung weiter optimiert. Einschränken will Böztal zudem die Zeiten, in denen die Weihnachtsbeleuchtung bei den Christbäumen brennt. Zudem werden kleinere Bäume beschafft, die weniger Leuchtmittel benötigen.

Viele Gemeinden sind derzeit noch am Evaluieren, welche Massnahmen möglich sind. Dazu gehört auch Möhlin. Hier werden Massnahmen wie eine zusätzliche Sensibilisierung der Bevölkerung, die Einführung weiterer Massnahmen zur Reduktion des eigenen Energieverbrauchs oder Notstromversorgung geprüft. Gemeindeschreiber Marius Fricker betont:

«Die Gemeinde Möhlin hat in der Vergangenheit bereits viel und vorausschauend in energetische Massnahmen investiert.»

So seien beispielsweise schon mehr als 300 Bauten und Wohneinheiten am kommunalen Wärmeverbund angeschlossen – geheizt wird mit Holzschnitzel aus forstbetriebseigenem Wald.

«Ausserdem hat die Gemeinde auf dem Turnhallendach im Steinli und neu auf dem sanierten Schulhaus Fuchsrain grossflächige Fotovoltaikanlagen installieren lassen», sagt Fricker. Weiter seien Teile der Strassenbeleuchtung sowie die Innenbeleuchtungen der meisten Gemeindeliegenschaften auf LED umgerüstet worden.

Tiefere Temperaturen in den Büros

Gleichzeitig wird die gesamte Strassenbeleuchtung von 22 bis 5 Uhr um 40 Prozent abgedimmt. «Daraus kann man ersehen, dass die Gemeinde Möhlin nicht erst seit der drohenden Energiekrise, sondern schon seit Jahren in nachhaltige Energiequellen und Energiesparmassnahmen investiert hat.»

Olsberg ist ebenfalls schon seit jeher bestrebt, keine Energie zu verschwenden. In diesem Jahr ist das Thema noch aktueller. «Anders als in den Vorjahren haben wir bisher die Heizung noch gar nicht angestellt», sagt Gemeindeschreiberin Christine Leuenberger.

Beschlossen wurde zudem, die Wärme im Winter auf 19 bis 20 Grad zu halten, nach der Devise: «mit Strickjacke anstelle Kurzarm-T-Shirt». Das sei aber auch in der vergangenen Zeit schon Usus. Wobei Leuenberger betont:

«Schlussendlich muss das Raumklima aber schon so sein, dass man mit einer sitzenden oder stehenden Tätigkeit am PC keine kalten Hände bekommt.»

In Olsberg setzt man wie vielerorts zudem auf einfache, aber wirkungsvolle Mittel, um Energie zu sparen. «Stosslüften am Morgen für fünf Minuten, danach Fenster zu», zählt Leuenberger auf. «Dazu achten wir darauf respektive kontrollieren, dass Aussentüren geschlossen werden.»

In Olsberg kommen zudem weder Klimaanlagen noch Heizlüfter im Gemeindehaus zum Einsatz. «Gemeinde und Schulhaus werden mit Holzschnitzeln geheizt und unseren eigenen Strombedarf decken wir, solange es möglich ist, via Solaranlage.» Bereits umgerüstet ist auch die Strassenbeleuchtung auf LED-Leuchten.