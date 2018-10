Nach 26 Dienstjahren, davon 19 Jahre in der Geschäftsleitung, übergibt Martin Steiger (62) auf eigenen Wunsch die Führung des binationalen Energieversorgers in jüngere Hände. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. «Er wird seinem Nachfolger ein in der Region gut verankertes, gesundes und stabiles Unternehmen übergeben können», heisst es in der Mitteilung. Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG danke Steiger für seinen langjährigen Einsatz für das Unternehmen.

Als Nachfolger konnte Jörg Reichert, bisher Leiter des Konzerncontrollings der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, gewonnen werden. Reichert wird zunächst per 1. Januar 2019 als neues Mitglied der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG sowie als neues Mitglied des Vorstands der Energiedienst AG die operative Verantwortung der Geschäftseinheit Deutschland übernehmen. Per 1. April 2019 übernimmt er von Martin Steiger dann den Vorsitz der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG.