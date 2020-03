Emil-Auftritte in Bad Säckingen (D)­ sind verschoben

Die anstehende Tournee des Schweizer Star-­Kabarettisten Emil Steinberger wurde wegen des Corona-Virus abgesagt. Davon betroffen sind auch die beiden seit Monaten ausverkauften Termine im Bad Säckinger Gloria-Theater am 14. und 15. März.

Die beiden Veranstaltungen wurden auf den 23. und 24. November verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tickets vom 14. März gelten für die Vorstellung am 23. November, Tickets vom 15. März für die Vorstellung am 24. November. «Besucher, die den jeweiligen Ersatztermin nicht wahrnehmen können, haben die Möglichkeit, Ihre Tickets an der Theaterkasse zurückzuge­geben», schreibt das Gloria- Theater in einer Mitteilung. (az)