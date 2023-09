Kaiseraugst Blutbuche als Wahrzeichen: Das neue Pflegeheim des Alterszentrums Rinau Park ist eingeweiht Die Bewohnerinnen und Bewohner sind schon Mitte August in den Neubau des Pflegeheims des Alterszentrum Rinau Park eingezogen. Nun wurde der Neubau mit dem Projektnamen «Purpurea» mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht.

Der Musikgesellschaft Kaiseraugst spielte zur Eröffnung des Tags der offenen Tür im Alterszentrum Rinau Park auf. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und Besucher hatten sich zur Einweihung des Pflegeheim-Neubaus im Schatten der grossen Blutbuche versammelt. «Die Blutbuche wird das Wahrzeichen unseres Parks sein», erklärte Hans Moritz, Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Rinau Park.

Die Blutbuche ist Namensgeberin des Projekts – und spendete bei dessen Einweihung angenehmen Schatten. Bild: Horatio Gollin

Der Baum, mit dem botanischen Namen «Fagus sylvatica Purpurea», im Innenhof der Anlage ist nicht nur ansehnlich und platzprägend, sondern war auch der Namensgeber des Neubauprojektes «Purpurea», welches sich beim Architektenwettbewerb durchgesetzt hatte. Moritz führte aus, dass 2016 im Stiftungsrat Überlegungen über die Versorgung mit Pflegeplätzen im Dorf aufgenommen wurden, da der Bedarf grösser als das Angebot war.

Heimleiterin Raphaela Bootz. Bild: Horatio Gollin

«Seit seiner ersten Präsentation im Jahr 2019 hat das Projekt Purpurea überzeugt. Persönliche Freude bereitet mit, dass die mächtige Blutbuche ihren Platz behalten durfte», sagte Gemeindepräsidentin Françoise Moser. «Vonseiten der Gemeinde danke ich den Verantwortlichen, aber auch dem Architekturteam Stump & Schibli, dass sie hier ein zeitloses, schlichtes sowie sehr hochwertiges und attraktives Gebäude designt und gebaut haben.»

Halbzeit beim Erneuerungsprojekt

Der Pflegeheim-Neubau stellte die erste Hauptetappe des neuen Alterszentrum Rinau Park dar. Baubeginn war im August 2021. Vor knapp einem Monat konnten die Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Der gut geplante Umzug dauerte zwei Tage, verlief aber entspannt, sagte Heimleiterin Raphaela Bootz.

Die Stiftung Rinau Park investiert in den Neubau des Alterszentrum mehr als 50 Millionen Franken, davon entfallen 35 Millionen Franken auf den Pflegeheim-Neubau. Der Neubau bietet 64 Pflegeplätze, während im bisherigen Heim nur 40 Plätze zur Verfügung standen. Nun gibt es auch zusätzliche Möglichkeiten für Ferien- oder Tagesaufenthalte.

Die zweite Hauptetappe soll dann im September mit dem Rückbau des bisherigen Pflegeheims beginnen. Nach dem Abriss sollen zwei Gebäude mit je 15 Wohnungen für betreutes Wohnen und eine Autoeinstellhalle errichtet werden. Der Abschluss der zweite Hauptetappe ist für Sommer 2025 geplant. Für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen sollen Dienstleitungen wie 24-Stunden-Knopf, medizinische Betreuung oder Reinigung angeboten werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind schon Mitte August in den Neubau des Pflegeheims des Alterszentrum Rinau Park eingezogen. Bild: zvg

Interessierte hatten die Möglichkeit, das neue dreigeschossige Gebäude in Augenschein zu nehmen. Einblick gab es in administrative Räumlichkeiten, in die Küche, ein freies Bewohnerzimmer, Gemeinschaftsräume, Pflegeräume und den «Snoezelen-Raum», der zur Entspannung oder Aktivierung genutzt wird.

Einen Blick konnte man auch in den Coiffeursalon werfen, der als Dienstleister nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung steht, sondern auch von der Öffentlichkeit aufgesucht werden kann. Musikalische Unterhaltung boten neben der MG Kaiseraugst noch der Gospel Chor Kaiseraugst und der Chor Vox Raurica.