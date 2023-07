Einsatz für Afrika «Unser Anwalt muss doppelt und dreifach prüfen»: Fricktalerin baut Berufsschule in Uganda – so schreitet das Projekt voran Astrid Zeiner, Schulleiterin aus Möhlin, ist in Afrika unterwegs. Dort spricht sie mit den Lokalbehörden und dem Schweizer Botschafter über ihre Berufsschule in Uganda. Sechs verschiedene Kompetenzzentren mit 25 Berufsausbildungen sollen entstehen. Bei den Verhandlungen vor Ort in Sachen Landerwerb bleibt die unter dem Radar. Der Grund: der «Mzungu»-Preisaufschlag.

Es ist ein hehres Ziel, das Astrid Zeiner verfolgt. Mit einer Berufsschule will sie für Jugendliche in Uganda einen Ausweg aus der Armut schaffen. Das Konzept für die Umsetzung hat die Möhliner Schulleiterin im Rahmen ihrer Masterarbeit im MBA-Studiengang an der FHNW zu Papier gebracht. 2030 soll die Schule im Vollbetrieb laufen und rund 1000 Jugendlichen Platz für eine berufliche Grundausbildung bieten.

Astrid Zeiner treibt mit Anwalt Aubrey Lukongwa (links) und Manager Richard Kalungi in Uganda den Bau der Berufsschule voran. Bild: zvg

6 Kompetenzzentren mit 25 Berufsausbildungen sind geplant. Ausgebildet werden sollen die jungen Menschen etwa zu Kakaobauern, Chocolatiers, Saftverarbeitern, Kosmetikern, Zahntechnikern sowie in den Bereichen der textilen Verarbeitung und im Bau- und Handwerk. Zusätzlich sollen alle jungen Menschen im Unternehmertum gefördert werden. Etwa 15 Gebäude soll die Berufsschule umfassen.

Mit dem Schweizer Botschafter ausgetauscht

Zeiner verweilt derzeit in Uganda, um die notwendigen Projektschritte zu initiieren. Vergangene Woche hat sie die Lokalbehörden in Zirobwe kennengelernt, die sich dankbar zeigte und die volle Unterstützung für den Aufbau der Schule zugesichert habe. «Ebenfalls habe ich mich letzte Woche mit dem Schweizer Botschafter in Nairobi über unser Projekt ausgetauscht», sagt sie. «Das Ziel ist, dass wir zu Beginn des Jahres 2025 mit den ersten Lernenden starten.»

Astrid Zeiner auf dem Areal, auf dem dereinst die Schule gebaut werden könnte. Bild: zvg

Geplant ist, dass die Ausbildungen in den Landwirtschaftsberufen als Erstes aufgebaut werden. Dazu werden alle nahrungsmittelverarbeitenden Berufe parallel aufgebaut, sodass die eigenen Früchte direkt verarbeitet werden können. «Je nach Eingang der Spendengelder werden wird die Handwerksberufe – beginnend mit dem Bauhandwerk – aufbauen. So können wir die jungen Menschen gut in den Bau des eigenen Campus einbinden», sagt Zeiner. Geplant ist, dass Klassen mit einer Grösse von 30 Schülerinnen und Schülern pro Beruf und Level geführt werden. Der Betriebsstart soll mit rund 60 bis 100 Lernenden erfolgen.

Für den Landerwerb, der für den Bau des Landwirtschaftsbetriebes und weitere Gebäude notwendig ist, hat Zeiner drei Grundstücke besichtigt. Bei einem dieser drei Grundstücke, das rund 40’000 Quadratmeter fasst, stehen nun vertiefte Prüfungen an. Zeiner sagt:

«In Uganda ist der Landkauf anders als in der Schweiz. Es gibt keine Grundbuchämter. Vieles muss unser Anwalt doppelt und dreifach prüfen.»

Dazu gehört etwa die Vertrauenswürdigkeit des Maklers, die genaue Identifikation des Verkäufers und ob die Bodenbeschaffenheit auch wie beschrieben für den geplanten Verwendungszweck geeignet ist.

«Land-Deal» soll bis Oktober durch sein

Bei den Verhandlungen kann Zeiner als Verwaltungsratsvorsitzende der Stiftung der Schule nicht mitwirken. «Sonst werden wir mit ‹Mzungu›-Preisen konfrontiert», sagt Zeiner. «Mzungu» bedeutet «Weisse» in der Landessprache. Solche «Mzungu»-Preise fallen um einiges höher aus als die Preise für Einheimische. Aber bisher hätten Manager, Anwalt und Architekt – alle drei sind Verwaltungsratsmitglieder der Stiftung – vor Ort hervorragende Vorarbeit geleistet, sodass der «Land-Deal» bis Anfang Oktober verschriftlich, unterzeichnet und abgeschlossen werden kann.

Astrid Zeiner nahm in Uganda Einblick in die landwirtschaftlichen Berufe – wie hier bei der Teeernte. Bild: zvg

Für die Realisierung der Schule bis zum Vollbetrieb braucht die Stiftung mehrere Millionen Franken. «Wir erfahren sehr viel Unterstützung und haben bereits erste Spenden verbuchen dürfen», sagt Zeiner. Zu den Unterstützenden gehören etwa Serviceclubs aus dem Fricktal, Kirchgemeinden und Privatpersonen. «Wir sind dankbar für jeden Franken, den wir für unsere Projekt bekommen – auch, wenn bisher die eingegangenen Beträge eher noch bescheiden sind», so Zeiner.