Einkaufstourismus kommt zum Erliegen – Lebensmittel-Händler im Aargau profitieren

Die Grenze zu Deutschland ist weitgehend dicht. Ins Nachbarland einreisen darf nur noch, wer einen deutschen Pass hat, Berufspendler ist oder sonst einen triftigen Grund hat. Dazu gehört der Einkauf, den viele Aargauer jenseits der Grenze zu erledigen pflegen, weil die Lebensmittel hier günstiger sind, definitiv nicht.

Die Rechnung ist deshalb simpel: Was die Kunden nicht in deutsche Läden tragen, bringen sie jetzt den Schweizer Detaillisten, denn: Lebensmittel braucht jeder. Die Grossverteiler und Detaillisten dürften also in den grenznahen Geschäften von der Coronakrise profitieren. Sie lassen sich allerdings nicht gerne in ihre Karten blicken. Man kommuniziere grundsätzlich keine Kundenfrequenzen oder Umsatzzahlen ausserhalb des Geschäftsberichts, schreibt beispielsweise Coop-Sprecherin Rebecca Veiga.

Migros-Sprecherin Andrea Bauer bestätigt derweil, dass man insbesondere in den Grenzfilialen eine etwas höhere Kundenfrequenz verzeichne, als dies vor der Grenzschliessung der Fall war. Zahlen nennt aber auch sie keine. Dies wäre wohl auch schwierig, denn die Lebensmittelläden verzeichnen derzeit landesweit höhere Kundenfrequenzen, wie die angefragten Detaillisten bestätigen. Es sei deshalb in dieser aussergewöhnlichen Situation generell schwierig, die Umsätze und Kundenfrequenzen mit dem Vorjahr zu vergleichen, so Denner-Sprecher Thomas Kaderli.

Welche Auswirkungen die Grenzschliessung auf die Nachfrage habe, werde sich in den nächsten Tagen zeigen, sagt Lidl-Sprecherin Corina Milz. «Wir können uns vorstellen, dass die preisaffine Kundschaft vermehrt auf die günstigen Produkte von Lidl Schweiz zurückgreifen wird.» Aber auch sie sagt: «Ob der Anstieg der Nachfrage auf die Grenzschliessung oder die allgemeine Aufstockung des Vorrates zurückzuführen ist, können wir aktuell nicht fundiert beantworten.»