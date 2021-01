Einkaufstourismus erneut eingebrochen – erste Lebensmittelhändler müssen Kurzarbeit anmelden

Weil wegen der Coronaschutzmassnahmen die Einkaufstouristen ausbleiben, hat die Offenburger Edeka Handelsgesellschaft Südwest etwa für das E-Center Laufenburg bereits Kurzarbeit eingeführt. Die Schmidts Märkte GmbH mit Sitz in Rickenbach will noch bis zum Ende dieses Monats die Entwicklung abwarten, bevor sie darüber entscheidet, ob sie ebenfalls Kurzarbeit beantragen soll.

«Die derzeitigen Regelungen bezüglich der Einreise aus der Schweiz sowie aus Frankreich wirken sich auch auf die Kundenfrequenz in unseren grenznahen Märkten aus. Aus diesem Grund haben wir entsprechende Anpassungen beim Personaleinsatz vorgenommen und in einigen Fällen auch auf Kurzarbeit zurückgegriffen, so zum Beispiel im E-Center Laufenburg», sagte Florian Heitzmann als Sprecher von Edeka Südwest. Konkrete Zahlen und Grössen wollte das Unternehmen nicht nennen. Kunden des Unternehmens mussten sich aber bereits vor geraumer Zeit auf geänderte Öffnungszeiten einstellen. So schliessen die Märkte in Laufenburg und Tiengen bereits um 19.30 statt erst um 22 Uhr.

Kundenzahlen sinken auf Niveau beim Lockdown

Gesunkene Kundenzahlen müssen auch die Schmidts Märkte vor allem in ihren beiden Bad Säckinger Märkten verzeichnen. Die Einbrüche dort lägen in einem ähnlichen Bereich wie bei der ersten Coronawelle im vergangenen Frühjahr, erklärte Geschäftsführer Michael Schmidt. «Am meisten ist der Markt in der Innenstadt betroffen, da dort vieles zusammenkommt.» Die fehlenden Schweizer Kunden seien dort nur ein Aspekt. Auch weil viele Beschäftigte im Homeoffice statt im Büro arbeiten und weil andere Einzelhandelsgeschäfte ebenso geschlossen seien wie die Gastronomie, seien die Märkte leerer.