Einkaufstourismus Die Schweizer sind zurück – und bringen die deutschen Einkaufsmärkte bereits wieder an ihre Belastungsgrenze Rote Ampeln im Supermarkt, volle Parkplätze davor, lange Warteschlangen an den Stempelstellen für die Ausfuhrscheine – der Schweizer Einkaufstourismus ist wieder da. Die Kunde von der seit Auffahrt wieder quarantänefreien Shopping-Tour in den deutschen Grenzraum ging wie ein Lauffeuer durch die Eidgenossenschaft. Die AZ war in Bad Säckingen und Laufenburg vor Ort.

Domy Kirin aus Fislisbach ist mit Sohn Hrvoje nach Bad Säckingen zum Einkaufen gefahren. Hans Christof Wagner

Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum Brennet-Park in Bad Säckingen gibt es kaum noch freie Plätze. Von den dort geparkten Autos trägt mehr als die Hälfte Schweizer Kontrollschilder – hauptsächlich AG, aber auch LU, BE, GL und ZG. Am Auto eines jungen Paares steht SZ. 100 Kilometer Fahrstrecke haben die beiden auf sich genommen. Der junge Mann sagt: «Seit Oktober sind wir das erste Mal wieder hier.» Es war der Monat, als Deutschland die Schweiz zum Risikogebiet erklärt hat. Danach durften nur noch Schweizer aus den Grenzkantonen quarantänefrei zum Shoppen kommen.

Versorgung im eigenen Land strapaziert die Haushaltskasse

Die Monate der Versorgung im eigenen Land hat das Paar als Strapaze für die Haushaltskasse empfunden. So haben sie auch gleich am ersten Tag wieder voll zugeschlagen und für fast 500 Euro eingekauft. Darunter sind Gewürzgurken im Glas. Er sagt: «Die liebe ich, aber die finde ich nirgends in der Schweiz.» Noch länger angereist, 90 Minuten, ist eine Familie aus dem Kanton Bern. 100 Euro haben sie ausgegeben. Wenn man die Fahrtkosten dazu rechnet, wäre der Einkauf zu Hause sicher billiger gekommen. Aber dem Familienvater geht es um mehr. Er sagt:

«Ich bin auch hier, um zu unterstreichen, dass wir Schweizer uns die Mobilität nicht nehmen lassen.»

Näher hat es da Domy Kirin aus Fislisbach. Er erzählt: «Ich bin seit fast einem halben Jahr das erste Mal wieder hier, seit Dezember.» Das war der Monat, in dem auch für die Grenzkanton-Bewohner Schluss war mit dem grenzenlosen Shoppen.

Vor dem Bad Säckinger XL-Markt bildeten sich Warteschlangen. Hans Christof Wagner

Schweizer bringen deutsche Märkte ans Limit

Die Ampel am Eingang des XL-Marktes stand am ersten Tag des wieder möglichen Einkaufstourismus oft auf Rot. Hans Christof Wagner

Jetzt sind die Schweizer wieder zurück und sie bringen die deutschen Märkte ans Limit. In den zu Schmidts Märkten gehörenden XL-Markt in Bad Säckingen dürfen selbst bei 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche nur 120 gleichzeitig hinein.

Eine Ampel wacht darüber. Am Tag 1 des wieder erlaubten Einkaufstourismus schaltet sie höchstens mal auf Gelb. Oft steht sie auf Rot – und die wartenden Kunden stauen sich auf dem Parkplatz. «Wahnsinn», meint eine Passantin. «Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt.» Martin Schmidt, Geschäftsführer von Schmidts Märkte, sagt:

«Wir sind mega am Rotieren. Wir haben vom wieder erlaubten Einkaufstourismus auch erst am Mittwoch erfahren. Aber wir freuen uns natürlich.»

Denn: Dass die geimpften und genesenen Schweizer schon seit Wochen wieder ennet der Grenze einkaufen durften, hat sich für sein Unternehmen kaum ausgezahlt. Schmidt: «Vielleicht waren es seitdem 2,5 Prozent mehr Umsatz, mehr nicht.» Jetzt gelte es, das deutliche Plus an Kunden auch mit Waren versorgen zu können. Schmidt: «Das kam schon verdammt schnell. Etwas mehr Vorlaufzeit wäre schön gewesen.»

Schlange stehen am Zollübergang Bad Säckingen-Stein

Die haben sie auch am Zollübergang Bad Säckingen-Stein nicht, wo sich nach langer Zeit einmal wieder Warteschlangen an den Stempelstellen für die Ausfuhrscheine bilden. Eine Frau aus dem Fricktal – auch sie möchte ihren Namen der Zeitung gegenüber nicht nennen – geht zu ihrem Auto, den heissbegehrten Ausfuhrschein in Händen. Die sieben Prozent Mehrwertsteuer für den 300-Euro-Einkauf kann sie sich damit bei der nächsten Shopping-Tour wieder zurückholen.

In Laufenburg/Baden warteten die Schweizer Kunden oft länger auf den Einlasse in die Märkte. Hans Christof Wagner

Auch im Einkaufszentrum Laufenpark in badisch Laufenburg gehören Warteschlangen wieder zum gewohnten Bild – ob vor den Drogeriemärkten dm und Müller oder vor dem Discounter Lidl. Neben der dm-Filiale steht ein Zelt, in dem Coronaschnelltests stattfinden. Aber die beiden Mitarbeiterinnen drehen Däumchen. Einen Negativ-Test bräuchten die Kunden nur zum Einkaufen in Mode- oder Schuhgeschäften, für Click & Meet. Aber das Shoppen auf Termin ist bei der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut noch nicht wieder möglich. Dafür müsste der Wert fünf Tage in Folge unter 150 liegen. Aber der Trend weist immerhin in diese Richtung.

Mehr als 11'000 Pakete warten auf Abholer

Um Inzidenzen muss sich Simon Kühn, Inhaber von My Paketshop in Bad Säckingen, nicht kümmern. Er darf in jedem Fall öffnen. Für den grossen Run hat er sämtliche Mitarbeiter zurück aus der Kurzarbeit geholt. Die haben genug zu tun. Die mehr als 11'000 Pakete, die er in seinem Shop auf Lager hat, wollen schliesslich alle abgeholt sein.