Einkaufstourismus Die Grenzöffnung nach Auffahrt hat deutsche Super- und Drogeriemärkte kalt erwischt – die Lieferengpässe halten an Schon vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren die sozialen Medien voll davon – Bilder von leergekauften Regalen in Supermärkten im deutschen Grenzgebiet zur Schweiz. Jetzt kehren diese Bilder zurück. Dass die Schweizer Einkaufstouristen seit Auffahrt wieder strömen, fordert die Handelsunternehmen noch immer – aktuell, am Pfingstsamstag, mehr denn je.

Katharina Kaiser, Leiterin des Edeka-XL-Markts in Bad Säckingen, hofft auf viele Kunden und auf lange Grünphasen der Einlass-Ampel. Foto: Hans Christof Wagner

Ein Bad Säckinger traute dieser Tage seinen Augen nicht – eine leergefegte Obst- und Gemüseabteilung in einem örtlichen Lebensmitteldiscounter. Der Bad Säckinger machte ein Foto von den leeren Gestellen und postete es in einer lokalen Facebook-Gruppe. Die Resonanz: 30-mal geteilt und 143-mal kommentiert. Der Tenor vieler Kommentare: Die Schweizer sind zurück und kaufen alles leer. «Es war klar, dass jetzt wieder alle gegen die Schweiz schiessen», heisst es in einem Kommentar, der noch ersichtlich ist. Die Debatte lief heiss, bis sich die Administratorin der Seite entschloss, die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Auf Nachfrage gibt sie als Begründung an:

«Ich sah mich dazu gezwungen, weil es unter den Beiträgen zu Beleidigungen gekommen war. Ich wollte nicht, dass es ausser Kontrolle gerät.»

Augenschein in Bad Säckinger Märkten. In einem Supermarkt klaffen Lücken in den Regalen einer italienischen Nudelmarke. In einem Drogeriemarkt ist die Palette mit WC-Papier nahezu leergeräumt. Ein Zettel weist Kunden darauf hin, dass pro Haushalt nur drei Packungen mitgenommen werden dürfen. Und in einem Discounter erklärt man dem Kunden, dass die «Suezkanal-Problematik» schuld an Lieferengpässen sei, zumindest bei den «Werbeaktionen.»

Bei den normalen Lebensmitteln aber dürfte es die seit dem Auffahrtswochenende explodierte Kundenzahl sein – seit alle Schweizer wieder uneingeschränkt ennet der Grenze shoppen dürfen. Das bestätigen die Handelsunternehmen. Aldi-Süd-Sprecherin Nastaran Amirhaji:

«Ja, aufgrund der kurzfristigen Anpassung der Einreiseverordnung waren in unseren Filialen vereinzelte Produkte, in erster Linie Obst und Gemüse, Frischfleisch und -fisch, ausverkauft.»

Sie schränkt aber ein: «Das war nur an einem Tag so, am 14. Mai, dem ersten Tag nach Änderung der Einreiseverordnung.» Auch Alisa Götzinger von der Kaufland-Medienstelle bestätigt, dass in den vergangenen Tagen Produkte «kurzzeitig nicht mehr verfügbar gewesen sind». Die «sehr kurzfristig erfolgte Grenzöffnung», von der die Hochrhein-Gebietsverantwortliche Caroline Düwel spricht, hat auch dm herausgefordert. Die Drogeriekette verbucht seit Mitte Mai «einen deutlichen Anstieg der Kundenfrequenz in den Märkten im Grenzgebiet zur Schweiz». Düwel:

«Daher kann es vorkommen, dass Produkte temporär ausverkauft sind.»

Das Unternehmen arbeite «mit Hochdruck» daran, alles wieder zu normalisieren. Auch bei Edeka waren Sonderlieferungen – sie dauern noch bis Ende nächster Woche an – notwendig, um die Warenlücken nicht allzu gross werden zu lassen. Das teilt Martin Schmidt mit, der Geschäftsführer von Schmidts Märkte, die von Edeka beliefert werden. In seinen XL-Markt in Bad Säckingen dürfen auch am heutigen Pfingstsamstag noch immer nur 120 Kunden gleichzeitig hinein.

Daumen hoch: Die Leitung des XL-Markts in Bad Säckingen (von links Tobias Geiselhardt, Katharina Kaiser und Julia Hierholzer) ist guter Dinge. Hans Christof Wagner

Schmidt und sein Team fühlen sich dennoch «gut gerüstet», auch ohne Zusatzpersonal. Auch bei Kaufland, mit Märkten in Bad Säckingen und Badisch Rheinfelden präsent, erwartet man den Pfingstsamstag-Run und hat sich darauf vorbereitet. Götzinger:

«Entweder begrenzen wir die Zahl der Einkaufswagen oder wir erfassen die Kundenzahl mit Eingangszählern.»

Noch herausfordernder dürfte es bei den Bad Säckinger Aldi- und Lidl-Filialen werden, in die nur je 45 und 44 Kunden auf einmal hineindürfen. Ein Aushang bei Lidl appelliert dazu, alleine einkaufen zu gehen. Ein Umstehender aus Bad Säckingen will sich den Samstag nicht antun. Er sagt: «Gott sei Dank reichen meine Vorräte noch bis Dienstag nach Pfingsten.»