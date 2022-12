Einkaufstourismus Waldshut Die deutsche Grenze ist auch für Einkaufstouristen wieder offen - aber viele Geschäfte ennet der Grenze sind dennoch dicht Auch wenn seit Auffahrt Schweizer und Schweizerinnen ohne Einschränkungen wieder zum Shoppen kommen dürfen - angesichts hoher Sieben-Tage-Inzidenzen vor allem im Landkreis Waldshut sind die Möglichkeiten hierfür eingeschränkt. Vor Ort gelten verschärfte Massnahmen. Die AZ erklärt, was sich damit für die Schweizerinnen und Schweizer ändert.

Die Polizei kontrolliert am Zoll Stein/Bad Säckingen nicht systematisch, dennoch überwacht auch sie die Coronabestimmungen. Dennis Kalt (17. März 2020)

Warum ist seit dem Auffahrtstag die Grenze für alle Schweizer ohne Ausnahmen wieder offen?

Seit Donnerstag, dem Auffahrtstag, dürfen alle Schweizer wieder quarantänefrei nach Deutschland zum Shoppen kommen. Hintergrund ist eine neue deutschlandweit einheitliche Einreiseverordnung, welche die Regelungen auf Ebene von Baden-Württemberg ablöst. Zuvor war die quarantänefreie Einreise nur geimpften oder von einer Covid 19- Infektion genesenen Schweizern erlaubt. In Baden-Württemberg gilt seit Donnerstag wieder die sogenannte 24-Stunden-Regelung ohne Einschränkungen. Sie besagt, dass eine quarantänefreie Einreise möglich ist, wenn der Aufenthalt weniger als 24 Stunden beträgt.

Welche Geschäfte haben in der deutschen Nachbarschaft denn eigentlich geöffnet?

Geöffnet sind bei einer Inzidenz von über 150, wie sie derzeit im Landkreis Waldshut herrscht, allerdings nur Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf. Weiterhin gelten beim Einkauf Hygieneauflagen wie das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Zu den Geschäften mit Produkten des täglichen Bedarfs zählen Lebensmittelmärkte, Drogerien, Getränkemärkte, Optiker, Sanitätshäuser, Tierbedarfs- und Futtermärkte, Tankstellen sowie Gartenmärkte. Einzelhandelsbetriebe des nicht täglichen Bedarfs haben geschlossen.

Bei einer Inzidenz von über 150 dürfen sie ausserdem auch kein «Click & Meet» – das Einkaufen in Läden zu einem zuvor vereinbarten Termin – mehr anbieten. «Click & Collect», das Bestellen von Waren online oder telefonisch mit Abholung vor oder im Geschäft, hingegen ist weiterhin möglich.

Gelten diese Verschärfungen überall entlang der Grenze?

Nein. Während die Inzidenz im Kreis Waldshut in den vergangenen Tagen zeitweise auf über 170 gestiegen ist, liegt sie aktuell im Kreis Lörrach bei unter 90. Somit bleibt es dort lockerer. «Click & Meet» etwa ist dort weiterhin möglich, so auch beispielsweise in Märkten im badischen Rheinfelden.

Kann ich wieder nach Deutschland, um dort zum Coiffeur zu gehen?

Ja, mit den neuen, seit Auffahrt geltenden Einreisebestimmungen sind im Rahmen der 24-Stunden-Regelung auch Coiffeur-Besuche wieder möglich.

Wie sieht es mit dem Autoservice und dem Pneuwechsel in Deutschland aus?

Auch Autoservice und Pneuwechsel in Deutschland sind jetzt wieder quarantänefrei möglich.

Was ist mit Besuchen beim Arzt und beim Zahnarzt?

Zuvor waren sie nur in dringlichen Fällen erlaubt, auch diese Einschränkung fällt jetzt weg.

Alle Schweizer dürfen jetzt wieder über die Grenze, um ihre im Paketshop deponierten Sendungen abzuholen. Gilt das auch noch mit einer Inzidenz von über 150?

Ja, daran ändert sich auch nichts mit einer Inzidenz von über 150. Paketshops dürfen Muriel Schwerdtner vom Bad Säcinger Ordnungsamt zufolge auch bei dieser Infektionslage öffnen. Das bestätigt auch Simon Kühn von «My Paketshop» in Bad Säckingen.