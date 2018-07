Der Stolz war gross bei den Chefs der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft (BPG), als sie im Mai ihr neues Flaggschiff auf dem Rhein begrüssen durften. Bei der Präsentation sprachen die Verantwortlichen von einem «Juwel». Der «Rhystärn» mit einer Länge von 69,9 Metern und einer Breite von 11,4 Metern ist auch vom Volumen her der Star der BPG-Flotte.

Nun fährt das neue Flaggschiff erstmals den ordentlichen Kurs nach Rheinfelden, der obersten Anlegestelle des schiffbaren Rheins. Am Nachmittag des Nationalfeiertags, am 1. August, soll der «Rhystärn» im Zähringerstädtchen anlegen. Das schreibt die Stadt Rheinfelden in einer Mitteilung.