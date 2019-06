Die Bäckerei Kunz gibt es seit 95 Jahren – 50 davon in Frick. Der Fricker Traditionsbetrieb nahm dies zum Anlass, mit einem Jubiläumsfest zu feiern (die AZ berichtete). Anlässlich dieses Jubiläumsanlasses mit 70 Gästen wurde ein Kässeli aufgestellt und Spenden gesammelt. Das Geld kommt einer Bäckerei im rumänischen Falcau zugute. Das heisst es in einer Mitteilung der Bäckerei Kunz.

Die Bäckerei im rumänischen Dorf wurde vor zehn Jahren durch die Organisation «Forum Falcau» von Lisbeth Brogli aus Möhlin aufgebaut. Dies mit der finanziellen und beratenden Unterstützung der BäckereiKonditorei Kunz. «Diese Bäckerei ist eine Erfolgsgeschichte und man bäckt dort mittlerweile pro Tag bis zu 1000 Brote nach Schweizer Rezepturen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Einheimischen, die oft von weit her zu Fuss kämen, würden diese Brote sogar als «Wunderbrot» bezeichnen.

Insgesamt kamen am Jubiläumsanlass 1620 Franken zusammen. Die Bäckerei-Konditorei Kunz rundet diesen Betrag auf 2000 Franken auf. Der entsprechende Check konnte Lisbeth Brogli bereits entgegennehmen. Mit dem Geld können in der Bäckerei in Falcau, die mittlerweile fünf bis sechs Personen beschäftigt, dringend nötige Gerätschaften besorgt werden. (az)