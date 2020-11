Einbussen von 3 Prozent: Corona lässt die Steuereinnahmen der Fricktaler Gemeinden sinken

Die Coronapandemie hinterlässt auch in den Budgets 2021 der Gemeinden ihre Spuren. Dies zeigt eine Umfrage der AZ unter den 32 Gemeinden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. 29 Gemeinden haben die Fragen beantwortet, drei – Kaiseraugst, Sisseln und Rheinfelden – verwiesen auf die baldige Präsentation der Budgets respektive der Traktanden der Gemeindeversammlung.

«Die Auswirkungen der Coronapandemie sind sehr schwierig abzuschätzen», sagt Manuel Corpataux, Verwaltungsleiter in Kaisten. Diese Einschätzung teilt Gianni Profico, Gemeindeschreiber in Zeihen. «Die Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Sie werden mit zeitlicher Verzögerung spürbar, wenn die Steuererträge zurückgehen, weil Arbeitnehmende ihre Stelle verlieren und arbeitslos werden oder ausgesteuerte Personen in die Sozialhilfe abrutschen.»

Bereits für das kommende Jahr budgetieren die meisten Gemeinden die Steuereinnahmen– wie vom Kanton empfohlen – vorsichtig respektive rechnen mit einem Rückgang. Zuzgen geht für das nächste Jahr laut Laura Cangeri, Leiterin Finanzen, mit einem leichten Rückgang bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen aus. «Entscheidend sind jedoch die nächsten zwei bis drei Jahre.»

Der Schaden wird sich in einem erträglichen Rahmen halten

Auch Herznach erwartet einen Steuerrückgang bei den natürlichen Personen; das Budget 2021 wurde deshalb laut Marcel Käufeler, Leiter Finanzen, wesentlich tiefer angesetzt als die Hochrechnung 2020. «Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass sich der Schaden für Herznach in einem erträglichen Rahmen halten wird, da die Steuerpflichtigen mit Kurzarbeitsentschädigungen und Ähnlichem unterstützt wurden, welche ebenfalls versteuert werden müssen.»

Gipf-Oberfrick rechnet mit einer sinkenden Steuerkraft von geschätzt 3,6 Prozent pro Kopf.