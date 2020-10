Einbruch in Denner und Bankfiliale – 25-jähriger Eritreer festgenommen

Von der Tat betroffen war die Denner-Filiale an der Widengasse in Frick. Die Einbruchsmeldung eines privaten Sicherheitsdienstes ging am Sonntag, 4. Oktober 2020, kurz nach fünf Uhr bei der Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes war zu diesem Zeitpunkt bereits am Tatort. Von dort sah er, dass auch bei einer benachbarten Bankfiliale ein Fenster eingeschlagen war. Er beobachtete dann, wie plötzlich ein Mann aus dem Gebäude trat und wegrannte.

Nach kurzer Fahndung sichtete die Kantonspolizei Aargau ganz in der Nähe einen Mann, auf den das gemeldete Signalement zutraf. Der Verdächtige liess sich widerstandslos festnehmen. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Eritreer, der in der Umgebung lebt.

Vor dem Denner fanden sich Einkaufstaschen gefüllt mit Tabakwaren und Alkohol, welche die Täterschaft zurückgelassen hatte. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen gegen den mutmasslichen Einbrecher aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Strafuntersuchung.

Die aktuellen Polizeibilder: