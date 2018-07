Es ist nicht der erste grosse Velodiebstahl in den vergangenen Monaten. In einem Fahrradgeschäft in Kleindöttingen waren gegen Ende Mai Fahrräder im Wert von 200'000 Franken gestohlen worden. Die Woche darauf brachen Unbekannte auch im Lager von Füchter Velos in Rheinfelden ein. Dort wurden Velos im Wert von 100'000 Franken erbeutet. In beiden Fällen verlief die Fahndung der Polizei erfolglos. (sda/cki)