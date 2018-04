Heute Morgen um 4 Uhr fielen einer Spaziergängerin in Etzgen (Gemeinde Mettauertal) drei Männer auf. Offenbar wollten diese in ein Haus einbrechen. Dann verschwanden sie aber in einem Auto – mit französischen Kontrollschildern. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, meldete ihre Beobachtung per Polizeinotruf.

Wenig später überschlugen sich die Ereignisse: "Eine Patrouille der Grenzwacht sichtete den silberfarbenen Renault Laguna auf der Hauptstrasse in Richtung Sisseln und wollte ihn stoppen", sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ. "Doch der Lenker missachtete das Haltezeichen und durchbrach eine Nagelsperre."

Mehrere Patrouillen folgten dem Fluchtauto. Sie fanden den Renault verlassen und mit platten Reifen auf der Strasse im Hardwald, einem grossen Waldgebiet bei Kaisten, Eiken und Sisseln. "Drei Autotüren standen offen, offenbar sind alle drei in den Wald gerannt", so Graser.