Mal ehrlich: Erinnern Sie sich noch an all Ihre Pläne, die sie 2003 geschmiedet haben, an ihre damaligen Visionen für das Morgen? Nicht? Dann hätten sie es aufschreiben sollen – so wie es die Gemeinden vor 14 Jahren getan haben. Zum 200. Geburtstag des Kantons schenkten sie ihm das «Buch der Visionen der Aargauer Gemeinden». Es ist ein Fundus von Machbarem und Utopien, von Vorsätzen und Realismen; es ist Zeuge einer Zeit, in der Struktur- und Gesellschaftsveränderungen wie die Gemeindefusionen oder die Digitalisierung erst am Anfang standen.

Was ist aus den Träumen und Vorstellungen von damals geworden? Die AZ hat die Wunschliste der damals noch 37 Fricktaler Gemeinden durchgelesen und eine «Top 10» zusammengestellt.

1 Die Eigenständigkeit bewahren

Der Wunsch, auch in 25 Jahren noch eigenständig zu sein, taucht häufig auf. Nicht immer ging er in Erfüllung: Die Zahl der Gemeinden im Fricktal ging seit 2003 von 37 auf 32 zurück. Was dachten jene, die heute fusioniert sind? «Wir hoffen, dass unsere Gemeinde auch in 25 Jahren noch besteht und mit Partnern aus der Region zusammenarbeiten kann», schreibt der Gemeinderat von Sulz. Die Gemeinde fusionierte 2010 mit Laufenburg. Eine Fusions-Vorahnung hatte derweil der Gemeinderat in Oberhofen: «Unsere Gemeinde in 25 Jahren sehen wir in einem Zusammenschluss mit anderen Gemeinden.» Es sollte, ebenfalls 2010, so kommen: Etzgen, Mettau, Oberhofen, Wil und Hottwil schlossen sich zu der Gemeinde Mettauertal zusammen, wobei Hottwil damals noch zum Bezirk Brugg gehörte. «Lasst die kleinen Gemeinden leben», forderte der Hottwiler Gemeinderat fast ultimativ vom Kanton.

2 Selbstbewusst auftreten

Die Wunsch-Schreiben an den Regierungsrat sind auch ein Spiegel der Selbstwahrnehmung der Gemeinden. Sisseln beispielsweise tritt äusserst selbstbewusst auf. «Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Gemeinde könnten nicht besser sein», heisst es da. «Der Gemeinderat hofft sehr, dass es der kommenden Generation vergönnt sein wird, diese ausgezeichneten Vorgaben mit Erfolg zu verwalten.» Laufenburg sieht sich derweil als «prosperierende Kleinstadt mit Charme». Im alten Gemäuer «der gepflegten Altstadt» wohne und arbeite man gerne, in den Gassen «begegnen sich Touristen, spielen Kinder und Einwohner in einer herzlichen Atmosphäre». Oha, denkt man sich, und will es das nächste Mal bedenken, wenn man durch die Altstadt von Laufenburg schlendert, Ausschau haltend nach der Prosperität, nach den spielenden Kindern.

3 Unwägbarkeiten gehören dazu

Auch gute Vorsätze findet man in den Schreiben zuhauf. Nicht immer konnten sie umgesetzt werden, bisweilen wurden sie durch aktuelle Entwicklungen überholt, waren politischen Stürmen ausgesetzt. So in Eiken. Der Gemeinderat sieht sein Dorf als «Zelle einer solidarischen Gemeinschaft», was Eiken durchaus sein mag. Den Anspruch, «Garantin für klare, saubere und offene Kommunalpolitik» zu sein, vermochte der Gemeinderat indes in den letzten Jahren und Monaten nicht immer zu erfüllen. Streitereien in der Exekutive mit teilweise wüsten Abgängen rüttelten das Dorf durch. Nun scheint mit dem neu gewählten Gemeinderat Ruhe einzukehren. Es ist der Behörde wie dem Dorf zu wünschen, dass die Zeit der Zellteilung vorbei ist und sie wieder besagte «Zelle einer solidarischen Gemeinschaft» wird.

Erfüllt oder nicht? Wir haben ausgewählte Aargauer Visionen überprüft: