Vom 24. bis 26. Oktober findet im Fricker Kino- und Kultursaal von «Fricks Monti» das Fricktaler Blues Festival statt – zum 25. Mal. Zu diesem Jubiläum haben sich die beiden Organisatoren des Festivals, Philipp Weiss und Martina Welti, ein paar Wünsche erfüllt. «Im diesjährigen Programm finden sich mehrere Musiker, die wir eigentlich schon lange einmal nach Frick holen wollten», sagt Weiss.

Da ist etwa Fiona Boyes. Einen Namen hat sich die Australierin unter anderem gemacht, als sie als erste Frau die «International Blues Challenge» von Memphis gewann. «Sie hatten wir schon seit Jahren auf dem Radar, geklappt hat es bisher leider nie mit einem Konzert», erzählt Weiss. In diesem Jahr allerdings schon, die Freude bei Weiss ist deshalb «umso grösser».

Rückkehr der «Bluesaholics»

Boyes hat das Konzert im Fricktal zum Anlass genommen, eine kleine Europa-Tournee zu unternehmen. Am Blues Festival eröffnet sie den ersten Konzertabend, gefolgt von James Armstrong. Der Amerikaner ist für Weiss und Welti nicht nur ein grossartiger Musiker, sondern auch ein Beispiel für die fast schon familiäre Stimmung in der Bluesszene. Weil nämlich Boyes für ihr Konzert einen Verstärker braucht und das Duo Weiss/Welti nicht dienen konnte, bot kurzerhand Armstrong an, seinen Verstärker zu leihen.

Weiss erzählt die Anekdote mit einem Lachen, fügt dann an: «Es sind in diesen 25 Jahren Festival-Geschichte viele Bekanntschaften und Freundschaften entstanden.» Ein weiteres Beispiel dafür sind die «Bluesaholics». Mit ihrem Auftritt am zweiten Festival-Abend schliesst sich für Weiss und Welti ein Kreis. Die Aargauer Band war schon am allerersten Blues Festival vor 25 Jahren dabei – und sorgte damals für gehörig Aufsehen. «Jennifer Batten, bekannt als Leadgitarristin von Michael Jackson, war mit auf der Bühne», erzählt Weiss. «Das war wie ein Urknall.»

Ein Schweizer Abend

Batten ist beim Festival-Comeback der «Bluesaholics» zwar nicht dabei, dafür aber ein neues – gleichzeitig altbekanntes – Gesicht. Monika Schär gibt ihren Einstand als Leadsängerin. Sie ist bekannt als Mitglied des Mundart-Projekts um «Alpentainer» Trauffer.

Ein anderer Schweizer Erfolgsmusiker ist derzeit Marc Amacher, bekannt aus der Casting-Show «Voice of Germany». Amacher hat kürzlich sein Debüt-Album «8 Days» veröffentlicht. In Frick tritt er gemeinsam mit dem Solothurner Philipp Gerber auf – und komplettiert so den Schweizer Abend am Donnerstag. Auch für Amacher ist es eine Rückkehr. «Er trat schon 2015 mit seinem damaligen Partner als ‹Chubby Buddy› auf und hat das Publikum total überzeugt», sagt Weiss. Entsprechend ist er gespannt auf den Auftritt.

Gross ist seine Vorfreude auch auf den Auftritt von Thorbjørn Risager mit seiner sechsköpfigen Formation inklusive Bläser. «Risager ist das Aushängeschild der dänischen Bluesszene», sagt Weiss. In Frick wird er den Abschluss des diesjährigen Festivals bilden. Gemeinsam mit Doug MacLeod – «einem der begnadetsten Gitarristen, die ich kenne», sagt Weiss. Auch mit diesem Konzert geht ein Wunsch in Erfüllung.