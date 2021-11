AKB-Immobilienbarometer Sie klettern höher und höher: Preissteigerung von 5,4 Prozent bei Hauspreisen im Aargau in einem Jahr

Das Preiswachstum am Aargauer Immobilienmarkt ist nicht zu bremsen. In den vergangenen Monaten hat die Entwicklung sogar nochmals deutlich an Tempo gewonnen. So tönt es auch in der neusten Immobilienstudie. Warum ist das so?