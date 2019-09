15 junge Grenzschutzbeamte aus ganz Deutschland treten im Herbst 1979 ihren Dienst an der neuen Säckinger Rheinbrücke an. Darunter befindet sich Fred Thelen, heute Kreisrat, Gemeinderat in Bad Säckingen und Ortsvorsteher von Wallbach, der damals von der niederländischen Grenze in Herzogenrath versetzt wird.

Den Dienst am Bad Säckinger Grenzübergang in der Anfangszeit beschreibt Thelen als «schlimmer als an der damaligen DDR-Grenze». Er und seine Kollegen finden ein Dienstgebäude im Rohbau vor, ohne Fenster und ohne Fussböden. Als Wetterschutz dient ein Bauwagen.

Geregelter Dienst erst ab dem Frühjahr 1980

Noch heute schaudert es Thelen, wenn er an den eiskalten Winter und den Fricktaler Wind 1979/1980 denkt. Dazu kommt, dass den Grenzpolizisten die entsprechende Winterbekleidung fehlt. Ein weiteres Manko stellen die fehlenden Kommunikationsmittel dar. Es ist wahrlich kein idealer Start für die 15 Grenzschutzbeamten.