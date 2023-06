Eiken/Münchwilen Fast 26 Millionen Franken für eine neue Strasse im Sisslerfeld: Kanton startet Mitwirkung zur «Südspange» Der Baselbieter Biochemie-Konzern Bachem will im Fricktaler Industriegebiet einen neuen Standort errichten. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsplanung: Der Standort soll nämlich über eine neue Strasse, die «Südspange», erschlossen werden. Kostenpunkt: 25,8 Millionen Franken. Nun liegen die Pläne zur Mitwirkung auf.

Im Sisslerfeld – hier der DSM-Standort – soll eine neue Verbindungsstrasse entstehen. Bild: zvg

Auf dem Sisslerfeld in Eiken entsteht bald der dritte Schweizer Standort des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem. Erschlossen werden soll dieser über die sogenannte «Südspange»: Die Verbindungsstrasse dockt im Osten mit einem Verkehrskreisel an die Kantonsstrasse 295 an, führt südlich an den bestehenden Industriebauten vorbei und erreicht den künftigen Firmenstandort.

25,8 Millionen Franken wird das Projekt kosten, das der Kanton im Herbst erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Die Kosten werden zwischen Gemeinde, Kanton und Grundeigentümern aufgeteilt.

Nun startet eine Mitwirkung und öffentliche Auflage zum Projekt. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons hervor. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat demnach in Abstimmung mit den Gemeinden Eiken und Münchwilen den kantonalen Nutzungsplan (kNP) «Südspange Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld» erarbeitet.

Nutzungsplan schafft planerische Grundlagen

Dieser «gewährleistet die nötige Raumsicherung und bildet die planungsrechtliche Grundlage für das kommunale Strassenprojekt», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Pläne können nun vom 1. bis 30. Juni bei der kantonalen Abteilung Verkehr oder bei den Gemeindeverwaltungen Eiken und Münchwilen eingesehen werden. Ausserdem sind sämtliche Unterlagen auch online verfügbar.

«Die ‹Südspange› soll zukünftig auch attraktive Verbindungen für den öffentlichen Verkehr und den Veloverkehr durch das Sisslerfeld ermöglichen», schreibt der Kanton weiter. Davon profitiere neben der Bevölkerung und den Firmen auch die neue Mittelschule in Stein.

Südlich der geplanten «Südspange» und des neuen Standorts der Firma Bachem ist zudem die Verlegung des Freiverlads der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) von der Gemeinde Frick ins Sisslerfeld geplant. Auch dieser soll über die «Südspange» erschlossen werden. (az)