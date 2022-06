Eiken Von nachfolgenden Auto bedrängt: Polizei sucht nach Fahrerflucht Augenzeugen Beim A3-Anschluss Eiken wurde ein Autofahrer bedrängt und prallte daraufhin beim Ausweichmanöver gegen die Leitplanke. Der andere Fahrer fuhr davon.

Der Aufprall verursachte einen beachtlichen Sachschaden. Kapo AG

Am Mittwoch prallte ein 18-jähriger Autofahrer beim A3-Anschluss Eiken gegen eine Leitplanke. Er war mit seinem VW Polo auf der Autobahn in Richtung Zürich unterwegs und verliess diese in Eiken. In der langgezogenen Ausfahrt wurde er gemäss eigenen Aussagen plötzlich von einem nachfolgenden Auto bedrängt. Als dieses gar rechts überholen wollte, wich der junge Lenker nach links aus. Dabei streifte das Auto die Leitplanke und wurde stark beschädigt.

Gemäss der Kantonspolizei Aargau erlitt der Autofahrer einen Schock und musste ins Spital gebracht werden. Die Person am Steuer des anderen Wagens war in der Zwischenzeit weitergefahren.

Die Mobile Polizei in Schafisheim sucht Zeugen. Beim Autos des Unfallverursachers handelte es sich mutmasslich um einen grauen Alfa Romeo Stelvio mit AI-Kontrollschildern. Augenzeugen können sich unter folgender Nummer bei der Polizei melden: 062/886'88'88.