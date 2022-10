Eiken Vier «Eichen-Gemeinden» können wieder feiern: Das Vier-Dörfer-Treffen 2023 findet in Frankreich statt 2019 fand ein grosses Fest der vier «Eichen-Gemeinden» in Eiken statt. 2021 musste das Vier-Dörfer-Treffen im französischen Eecke ausfallen. Nun reist eine französische Delegation zu den Partnergemeinden in Belgien, Deutschland und der Schweiz, um für das Treffen 2023 zu werben. In Eiken wurde sie freundschaftlich begrüsst.

Vorbereitung zum Vier-Dörfer-Treffen in Eiken: Der Eiker Ammann Stefan Grunder (zweiter von links) mit der Französischen Delegation Jacques Nuns, Eric de Kee, Aristide Nuns und Marc de Norme (von links). Horatio Gollin

Nicht nur der Name, sondern auch freundschaftliche Bande verbinden Eiken mit dem deutsche Eicken-Bruche, dem belgische Eke und dem französischen Eecke. Die Freundschaft zwischen den vier «Eichen-Gemeinden» besteht schon seit 1965, und regelmässig werden Vier-Dörfer-Treffen in einer der Gemeinden gefeiert, um die Verbundenheit zu stärken.

Das nächste Treffen findet in Eecke statt, und eine französische Delegation war auf Tour durch die Partnergemeinden, um das Programm für das Vier-Dörfer-Treffen 2023 vorzustellen. Am Freitagabend empfingen der Eiker Gemeindeammann Stefan Grunder, die Gemeinderäte und eine kleine Runde an freundschaftlich verbundenen Eikern die französischen Gäste im Gemeindehaus.

Zeltlager für Jugendliche und eine Aussicht bis nach England

«Wir haben ein Programm festgelegt, aber es ist noch nicht 100-prozentig sicher», sagte Eric de Kee, Vizepräsident der Association «La Chaîne Européenne des Chênes». De Kee stellte das Programm für das Festwochenende vom 18. bis 20. August 2023 vor. Es ist geplant, die Besucherinnen und Besucher aus den anderen Gemeinden bei Gastfamilien unterzubringen. Für Kinder und Jugendliche gibt es zentral zum Ortskern ein Zeltlager.

Am Freitag werden die Gäste auf die Unterkünfte verteilt, und abends findet ein gemeinsames Essen im Festsaal statt. Für den Samstag ist eine Fahrt an die Côte d'Opale, die 120 Kilometer lange Opalküste, das Wahrzeichen der Region Hautes-de-France, mit einer Wanderung an den Klippen geplant. De Kee schwärmte vom Ausblick auf die englische Küste bei Dover. Für Kinder und Jugendliche sind sportliche Aktivitäten geplant. Der Samstag schliesst mit einem Tanzabend.

Nach dem traditionellen Gottesdienstbesuch werden die Besuchenden am Sonntag zu der Einweihung der neuen Siedlung «Yves Carton», deren Namensgeber ebenfalls der Gründer der «Chaîne Européenne des Chênes» ist, eingeladen.

Leben wie Gott in Frankreich - aber mit Riesen

«Bei uns gibt es die Tradition der Riesen», sagt de Kee mit Verweis auf den am Sonntagnachmittag geplanten festlichen Trubel mit Blaskapellen und Paraden, wo die tanzenden Riesen nicht fehlen dürfen. Mit einem animierten Musikabend klingt das Vier-Dörfer-Treffen aus. Für Montagmorgen ist die Rückreise geplant. «Es gibt das geflügelte Wort: Leben wie Gott in Frankreich. Wir versuchen, das zu realisieren», so de Kee.

«Wir freuen uns auf 2023 und das grosse Fest, das wir eigentlich schon 2021 durchführen wollten», sagte Gemeindeammann Grunder. Der Gemeinderat werde voraussichtlich komplett anreisen. Der Bus sei schon reserviert. Wie viele Eikerinnen und Eiker sich für die Reise anmelden werden, müsse man noch abwarten. Die Anmeldefrist für Interessierte läuft noch bis am 15. März 2023.

Derzeit befindet sich noch in Abklärung, ob die Musikgesellschaft zum Vier-Dörfer-Treffen mitkommen wird. Jacques Nuns, Bürgermeister von Eecke, übergab Grunder ein Präsent. Schon am Samstag fuhr die Französische Delegation dann weiter in die Deutsche Partnergemeinde, um auf dem Rückweg nach Frankreich noch einen Stopp in Belgien einzulegen.