Eiken VCS stösst Aufhebung von öffentlichem Wegrecht sauer auf – nun entscheidet der Gemeinderat erneut Der Gemeinderat hat beschlossen, den Fussweg zwischen Landi und Bahnhofstrasse aufzuheben – wegen mangelnden öffentlichen Interesses am Erhalt des Weges. Gegen diesen Entscheid sind nicht nur vom VCS Aargau Einwendungen eingegangen.

Der Gemeinderat entscheidet erneut über das öffentliche Wegrecht auf dem Fussweg zwischen Bahnhofstrasse und Landi. zvg/VCS Aargau

Der Beschluss des Eiker Gemeinderats, das öffentliche Wegrecht für den Fussweg zwischen der Bahnhofstrasse und der Landi aufzuheben, stösst dem VCS Aargau sauer auf. In einer öffentlichen Publikation Mitte Juni begründete der Gemeinderat den Beschluss damit, dass das öffentliche Interesse am Erhalt dieses Fussweges zu gering sei. Und weiter:

«An einigen Stellen kann das Recht bereits heute nicht mehr genutzt werden. Das Fusswegrecht kann deshalb aufgehoben werden.»

Gegen diesen Beschluss, der noch bis Dienstag, 12. Juli, öffentlich aufliegt, hat der VCS Aargau eine Einwendung eingereicht. Denn dieser ist der Auffassung, der Weg würde kaum benutzt, weil er weder signalisiert noch unterhalten sei. Dies habe sich bei einem Augenschein vor Ort gezeigt, wie der VCS in einer Mitteilung schreibt.

Förderung des Zufussgehens liegt im öffentlichen Interesse

Darüber hinaus argumentiert der VCS, dass die Förderung des Zufussgehens durch Schaffung und Erhalt attraktiver Wege grundsätzlich im öffentlichen Interesse liege. So habe denn auch der Eiker Gemeinderat dem VCS auf Anfrage bestätigt, dass er an der Förderung des Zufussgehens interessiert sei und das Fusswegnetz im Rahmen der Erarbeitung eines Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) ausbauen will. Der VCS schreibt hierzu:

«Die Aufhebung eines bestehenden, verbrieften Wegrechts steht jedoch im Widerspruch zu diesem Ziel.»

Der VCS fordert, dass der Gemeinderat zuerst den KGV erarbeiten lässt und erst danach auf Grundlage dieser übergeordneten Planung über das Wegrecht entscheidet.

Gemeindeammann Stefan Grunder sagt auf Anfrage der AZ, dass neben der Einsprache des VCS «noch einige weitere» eingegangen seien. «Das Thema beschäftigt einige. Der Fussweg wird anscheinend doch von mehr Personen genutzt als gedacht», sagt er und schiebt nach:

«Wir werden das Geschäft nach den Sommerferien im Gemeinderat nochmals traktandieren und neu beurteilen.»

Dass es so viele Rückmeldungen und Einsprachen zum Beschluss gegeben hat, erachtet er als einen positiven Ausdruck lebendiger Demokratie.