Eiken Souverän genehmigt Budget im zweiten Anlauf – trotz massiver Kritik gegenüber dem Gemeinderat Der Eiker Gemeinderat kann aufatmen: Die Gmeind hat das überarbeitete Budget mit grossem Mehr angenommen. Vor der Abstimmung monierten mehrere Anwesende die Personalfluktuation auf der Verwaltung. Nun ist der Gemeinderat gefordert, um mittelfristig eine Steuerfusserhöhung zu vermeiden.

Die Gemeindeversammlung hat im zweiten Anlauf das Eiker Budget 2022 genehmigt. Lucas Zeugin (10. Dezember 2014)

Der Eiker Gemeinderat hatte an diesem Dienstagabend einen schweren Stand. Schlug ihm doch an der ausserordentlichen Gmeind ­eine Bandbreite an Kritik und unangenehmer Fragen entgegen. Es war an Ammann Stefan Grunder, das überarbeitete Budget 2022 zu präsentieren.

Eine Überarbeitung war nötig, weil die Gmeind im November 2021 eine erste Version des Budgets 2022 deutlich zurückgewiesen hatte. Der Souverän folgte damals der Empfehlung der Finanzkommission, die das Budget der fehlenden Unterlagen und schlechter Kennzahlen wegen so nicht akzeptiere.

«Wir sind mit der Finanzverwaltung und -kommission über die Bücher und haben Einsparungen von 52'300 Franken vorgenommen», so Grunder. Somit weist das Budget neu ein negatives Gesamtergebnis von 70'400 Franken auf.

Selbstfinanzierungsgrad auf kritischem Niveau

Grunder verhehlte nicht, dass der Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde mit rund 25 Prozent dürftig ausfällt. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, welchen Anteil ihrer Investitionen eine Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und sollte mittelfristig 100 Prozent betragen.

«Die Kürzungen – das sind nur Peanuts», monierte ein älterer Herr und verwies auf den aus seiner Sicht zu teuren Verwaltungsapparat, in dem er Einsparungspotenzial festmachte und nachschob:

«Wenn es bei einer Firma nicht läuft und sie sparen muss, entlässt sie Leute.»

Stefan Grunder, Gemeindeammann von Eiken. Bild: zvg

Ein zweiter Stimmberechtigter verwies auf die hohen Löhne durch externes Personal infolge hoher Fluktuation auf der Verwaltung. «Das kostet alles einen Haufen Geld», sagte er. Dies auch mit Blick auf das Gemeindeschreiberamt, das seit 2017 nun bereits zum fünften Mal ausgeschrieben ist.

Grunder entgegnete, dass es nicht mehr wie früher sei, wo man über 30 Jahre den gleichen Arbeitsplatz hatte. Die jungen Leute wechselten, wenn sie ein besseres Angebot bekämen. Er schob nach:

«Der Gemeindeschreiber hat einen anspruchsvollen Job mit einer 50- bis 70-Stundenwoche. Das ist nicht jedem gegeben.»

Ins überarbeitete Budget 2022 neu aufgenommen hat der Gemeinderat Kosten über 100'000 Franken für Überbrückung, Coaching, Einarbeitung und ein internes Kontrollsystem infolge des Abgangs von Gemeindeschreiberin Claudia Müller. Jedoch betonte Grunder, dass man die 100'000 Franken nicht ausschöpfen werde, da sich bereits auf Mitte Februar für die vakante Stelle eine Lösung abzeichne.

Wachstum der Einnahmen in Aussicht gestellt

Grunder zeigte dem Plenum positive Entwicklungen hinsichtlich dem Steuersubstrat auf. In wenigen Wochen etwa soll der Bau von drei Mehrfamilienhäusern auf dem Mühlenareal starten. Auch könnten mittelfristig rund 150 neue Arbeitsplätze von DB Schenker und ein neues DSM-Forschungslabor auf Eiker Boden Einnahmen generieren. Grund sagte:

«Die Zukunft ist gar nicht so düster.»

Trotz der vielen kritischen Stimmen genehmigte die Versammlung – 67 der 1450 Stimmberechtigten waren anwesend ­­­– das Budget 2022 schliesslich deutlich mit 42 Ja- gegenüber 6 Nein-Stimmen.

Zum positiven Ergebnis trug mitunter die Tatsache bei, dass dieses Mal die Finanzkommission das Budget zur Genehmigung empfahlt ­– wenngleich auch unter diversen Vorgaben und mahnendem Finger gegenüber dem Gemeinderat: «An den Hintergründen, die zur hohen Fluktuation führen, muss gearbeitet werden», so Präsident Hans-Jörg Manz. Und: «Wenn das Budget 2023 aufgrund von Einsparungen nicht ins Gleichwicht gebracht wird, ist eine Steuerfusserhöhung in Erwägung zu ziehen.»