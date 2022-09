Eiken Schiessen in der Lagerhalle bald Teams mit Farbpatronen aufeinander? Baugesuch für Paintball-Anlage liegt auf In Eiken soll eine Paintball-Anlage entstehen: In einer ehemaligen Lagerhalle wollen Roman Meier und sein Vater Peter das Spiel, bei dem Teams mit Farbpatronen aufeinander schiessen, im Fricktal etablieren. Das Baugesuch liegt auf. In der Halle sind die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten. Die Initianten gehen davon aus, bereits im November öffnen zu können.

Paintball ist ein Mannschaftsspiel, in dem zwei Teams mit Patronen, die mit Farbe gefüllt sind, aufeinander schiessen. Symbolbild: Keystone

«Adrenalin, Action, Abenteuer»: So wirbt eine Website um Aufmerksamkeit für das Spiel, bei dem zwei gegnerische Teams in einem Spielfeld mit Farbpatronen aufeinander schiessen. Preise, Buchungsanfragen, Infos zu Ausrüstung – alles zum Vorhaben ist darauf bereits beschrieben. Aber weiter unten erfolgt der Hinweis: «Coming soon. Wir eröffnen demnächst.» Es ist die Website der in Eiken geplanten Paintball-Anlage.

Betreiber möchten gerne schon am 1. November öffnen

Das «demnächst» könnte laut Roman Meier, Geschäftsführer des Betriebes, schon am 1. November sein. Er schiebt nach: «Wenn alles gut läuft.» Und keine Einwendungen gegen das von Bauherr Peter Meier, Romans Vater, gestellte Baugesuch eingehen. Das liegt seit 9. September auf der Gemeindekanzlei Eiken öffentlich auf.

Nachgefragt bei der Gemeinde Eiken, erklärt Gemeindeschreiber Marcel Notter:

«Das Baugesuch gelangt erst nach der Auflagefrist an den Gemeinderat zur Beurteilung. Daher ist noch keine inhaltliche Aussage zur Bewilligung, zu Auflagen oder zum Zeitpunkt eines Entscheides möglich.»

Notter kann sich vorstellen, dass das Baugesuch unter den Eikerinnen und Eikern zu reden geben wird: Verkehr, Parkierung, Lärmemissionen – alles Themen, welche die Bevölkerung im Zusammenhang mit dem überregionalen Projekt interessieren und womöglich zu Einwendungen bewegen könnten.

Für die Betreiber ist es Neuland

Peter Meier betreibt in Wollerau (SZ) einen Betrieb für Bedachungen. Das Metier von Roman Meier sind Küchenplanungen und Gastroeinrichtungen. Sich mit Paintball selbstständig zu machen, ist also für beide Neuland. Für einen möglichen Standort für ihr Unternehmen hätten sie vor allem die Nordwestschweiz und den Aargau im Auge gehabt. Roman Meier sagt:

«Die Region ist für unser Vorhaben günstig, da es bisher praktisch kaum Paintball-Anbieter hier gibt.»

Sie haben sich fürs Fricktal entschieden, auch der Grenzlage wegen. Roman Meier zufolge haben schon mehrere Vereine aus der deutschen Nachbarschaft angefragt, ob sie die Anlage buchen könnten. Überhaupt erreichten ihn, seit die Website online ist, pro Tag zwei bis drei Anfragen. Viele bemerkten nicht, dass die Anlage noch gar nicht geöffnet hat.

Standort nahe der Autobahn und des Eiker Bahnhofs

Günstig am Standort an der Neumattstrasse 7, wo zuvor die Alois Dinkel AG eine Lagerhalle betrieben hat, ist für die Meiers die Nähe zur Autobahn und zum Bahnhof.

In der Halle in Eiken sind die Elemente für den Paintball-Parcours schon vielfach aufgebaut. zvg

In der Halle sind sie, trotz des noch nicht bewilligten Baugesuchs, schon eifrig am Werkeln. Die Holzelemente für das Paintball-Spielfeld stehen schon vielfach. Dazu ist keine Bewilligung nötig. Notter bestätigt dies, sagt aber auch, die Gemeinde werde ein Auge auf diejenigen Arbeiten haben, die baubewilligungsrelevant wären.

Auch Roman Meier rechnet damit, dass sein Projekt nicht nur Freunde finden wird. Die Halle sei aber gut gedämmt und Parkplätze könne man auch vorweisen. Bei einem Tag der offenen Tür wolle man um Akzeptanz für das Projekt werben, kündigt er an.