Eiken Polizei schnappt zwei Diebe, die Wertsachen aus Auto gestohlen haben In Eiken sind der Polizei zwei junge Asylbewerber ins Netz gegangen. Sie werden verdächtigt, Bargeld, Kreditkarten und Kopfhörer aus einem Auto entwendet zu haben.

Allein in den letzten zwei Wochen hat es im Kanton Aargau über 200 Meldungen von Einbrüchen oder aufgebrochenen Autos gegeben – oder zu Versuchen, auf diese Art Diebesgut zu erbeuten. Das hat die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ bestätigt.

Zuletzt hat die Kantonspolizei auffallend häufig kommuniziert, dass sie mutmassliche Einbrecher oder Diebe, die Wertsachen aus Autos gestohlen haben, verhaftet hat. So auch am Mittwochmorgen. Dabei geht es um einen Fall in Eiken. Ein Anwohner hat der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet, dass er festgestellt habe, dass ihm Wertsachen aus dem Auto entwendet worden seien. Darunter Kreditkarten, AirPods sowie Bargeld. Der Diebstahl müsste sich in der Nacht ereignet haben.

Diese Tipps helfen, einen Einbruch zu vermeiden: Beim Weggehen Fenster und Türen schliessen.

Abends Fenster- und Rollläden schliessen und auf der Innenseite verriegeln.

Keine Schlüssel hinterlegen (Fussmatte, Milchkasten). Keine Hinweise auf Abwesenheit machen durch Notiz an der Haustüre oder Mitteilung auf dem Telefonbeantworter.

Anwesenheit signalisieren. Licht brennen lassen (mit Zeitschaltuhr gekoppelt). Abwesenheit der Nachbarschaft mitteilen; Briefkasten leeren lassen.

Wenig Bargeld und Schmuck zu Hause aufbewahren. Wertsachen sind sicher im Tresor- oder Kundenschliessfach bei Ihrer Bank.

Fremde im Quartier ansprechen.

Verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei melden (Notruf 117).

Die Kantonspolizei nahm gemäss ihrer Mitteilung «sofort die Ermittlungen auf» und konnte durch Auswertung von mehreren Spuren, zwei Männer ermitteln. Der 24-jährige Tunesier und der 19-jährige Algerier wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Männer werden verdächtigt, den Diebstahl aus dem Chrysler begangen zu haben. Zusammenhänge zu weiteren Delikten würden noch geprüft, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren gegen die beiden Asylsuchenden. (cri)

