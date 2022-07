Tele M1

Eiken Nach Brand: Familie steht noch immer unter Schock – Haus unbewohnbar Auch mehrere Tage nach dem Hausbrand in Eiken steht die Familie, die früher im Haus wohnte, noch immer unter Schock. Tele M1 hat mit dem Vater der Familie gesprochen und weiss, wo sie im Moment untergebracht sind.

Michel Uebelmann hat durch den Hausbrand, der am 30. Juni in Eiken wütete, fast sein ganzes Hab und Gut verloren. Gegenüber Tele M1 zeigt er sich aber erleichtert, dass seine Familie nicht zu Schaden kam.

Er vermutet, dass durch einen Kurzschluss eines Kühlschranks im Gartenhaus das Feuer ausbrach. Die Polizei kann die jedoch noch nicht bestätigen.

Die Familie muss sich für die nächsten vier Wochen keine Gedanken über ein temporäres Zuhause machen. Sie kommt in dieser Zeit bei Nachbarn unter. «Die Solidarität ist riesig und wir sind sehr dankbar dafür», sagt Michel Uebelmann. Er will sein Zuhause in Zukunft renovieren. (fan)